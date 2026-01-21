Economía circular ya es ley en México: qué sí cambia, qué no y cómo te afecta

GENERANDO AUDIO...

La economía circular ya es obligatoria en México. Con la publicación de la Ley General de Economía Circular en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el país cambia la forma en que produce, consume y maneja sus residuos.

La nueva ley busca reducir basura, reaprovechar materiales y hacer responsables a las empresas del impacto ambiental de sus productos, sin dejar fuera a consumidores y gobiernos.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es una propuesta al cambio de producción y consumo que busca reemplazar el modelo lineal (fabricar, usar, desechar) a través del reciclaje. Se basa en mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible. De ahí se extrae su máximo valor para, posteriormente, dar vida a un nuevo producto.

En la economía circular, por ejemplo, la ropa no se usa y se desecha, sino que se diseña para ser reparada, reutilizada o reciclada.

Su ciclo se basa en:

Reducir

Reusar

Reciclar

¿Qué SÍ establece la nueva ley?

Empresas deben hacerse responsables de sus productos

Productores e importadores deben cumplir con la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), es decir, responder por el producto desde su fabricación hasta que se convierte en residuo.

Se permiten compensaciones ambientales (con reglas)

Si una empresa no puede cumplir directamente con la REP, el Artículo 41 permite aplicar medidas de compensación ambiental, siempre que estén justificadas y registradas en su Gestión Circular.

Estas medidas pueden ser:

Reforestación

Restauración ecológica

Conservación de áreas naturales

Reparación del daño ambiental

Reducción de emisiones

Bonos verdes o créditos de carbono certificados

La Semarnat definirá los criterios y procedimientos.

Habrá gradualidad, sobre todo para mipymes

La ley reconoce diferencias entre empresas.

Se podrán fijar metas graduales, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, mediante convenios publicados en el DOF.

Consumidores también participan

La población debe adoptar hábitos de consumo responsable, como:

Evitar productos de un solo uso

Reducir residuos y desperdicios

Separar basura en casa

Reutilizar y reciclar

¿Qué NO se permite con la economía circula?

Greenwashing o información falsa

Está prohibido:

Decir que un producto es “ecológico” si no lo es

Simular procesos circulares

Usar el Distintivo Nacional de Economía Circular sin autorización

sin autorización Colocar etiquetas que confundan al consumidor

¿Habrá sanciones?

Sí.

Las empresas que no cumplan con su Gestión Circular o no entreguen informes enfrentarán sanciones administrativas, conforme a la legislación ambiental vigente.

La autoridad también puede recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias.

¿Qué otras leyes cambian?

El decreto armoniza la economía circular con otras normas, como:

La Ley General del Equilibrio Ecológico , que ahora incorpora economía circular en educación ambiental

, que ahora incorpora economía circular en educación ambiental La Ley General de Residuos, que refuerza la valorización y el reciclaje

Fechas clave

La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación

El Reglamento deberá emitirse en 180 días

Los estados tienen 180 días para armonizar sus leyes

para armonizar sus leyes Los rellenos sanitarios deberán reconvertirse en un plazo de hasta cinco años

En pocas palabras

La economía circular ya no es opcional.

Empresas, gobiernos y consumidores tienen nuevas obligaciones.

El objetivo es menos basura, menos contaminación y mayor reaprovechamiento

