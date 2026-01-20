Unión Europea advierte respuesta firme ante amenazas de Trump por Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Unión Europea (UE) prometió este martes una “respuesta firme” frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con su intención de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. El pronunciamiento se dio en la antesala de reuniones clave durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, Trump ha reiterado su deseo de controlar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, al advertir que, de no hacerlo Estados Unidos, el territorio podría quedar bajo influencia de Rusia o China.

Advertencia de la Unión Europea

Durante su discurso en Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, alertó que las amenazas de Trump podrían provocar una “espiral descendente” en las relaciones entre la UE y Estados Unidos.

“Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, afirmó Von der Leyen, luego de que Trump amenazara con imponer aranceles a ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, por oponerse a su plan sobre Groenlandia.

La presidenta de la Comisión Europea subrayó que la respuesta europea será “firme, unida y proporcionada”, al advertir que una escalada solo beneficiaría a adversarios estratégicos comunes.

Trump refuerza su postura sobre Groenlandia

Como parte de su campaña, Trump publicó en Truth Social un fotomontaje donde aparece plantando una bandera estadounidense en un paisaje helado, acompañado del mensaje: “Groenlandia – Territorio de Estados Unidos. Est. 2026”.

El mandatario aseguró que no cree que los líderes europeos se opongan “demasiado” a su intención de adquirir la isla y declaró: “Tenemos que conseguirlo”. También afirmó haber sostenido una conversación telefónica “muy buena” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el tema.

Reuniones clave y tensión diplomática

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para definir cómo responder a lo que consideran una de las crisis más graves en las relaciones transatlánticas en años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso realizar una cumbre del G7 en París, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que buscará reunirse con Trump y evitar una escalada del conflicto.

Las tensiones se incrementaron luego de que Trump amenazara con aranceles del 200% al vino y champán franceses, tras diferencias con Francia sobre su propuesta de un “Consejo de la Paz”.

Reacciones internacionales en Davos

Durante el foro, el vice primer ministro chino, He Lifeng, criticó lo que llamó la “ley de la jungla” en las relaciones internacionales, al advertir que el mundo no debe permitir que los países fuertes se impongan sobre los débiles.

En Davos también participan líderes como el presidente argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, canceló su asistencia por motivos de salud.