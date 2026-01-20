Con Groenlandia tensando la cumbre de Davos, Macron propone a Trump un G7 en París con participación de Rusia

GENERANDO AUDIO...

Macron se reunirá con Trump el próximo lunes. Foto: AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso en un “mensaje privado” a su par estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, a la que podría invitar, “al margen” de la reunión, “a los rusos”.

Los europeos rompieron prácticamente todos los contactos, salvo contadas excepciones, con Moscú tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de aislar a su mandatario, Vladimir Putin.

Trump publicó en su red Truth Social el mensaje de Macron, en el que el mandatario francés también propone invitar a los ucranianos, a los daneses, para abordar la cuestión de Groenlandia, y a los sirios. El mensaje fue autentificado el martes por el entorno del presidente francés.

“Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, dice el presidente francés en su mensaje.

Foto: Truth Social

Trump quiere que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, una isla ártica estratégicamente situada, alegando motivos de “seguridad nacional”, pues de no hacerlo, asegura, será controlada por China o Rusia.

“Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde, después de Davos”, en Suiza, e “invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen de la reunión”, añadió Macron en su mensaje.

Foto: Truth Social

Accede a negociar en Davos

Previamente, Donald Trump publicó también a través de Truth Social haber conversado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien aseguró que sostendrá una reunión con “varias partes” en Davos, Suiza, concerniente a Groenlandia, a la vez que destacó que todos convergen en la necesidad de asegurar la isla en pro de la seguridad mundial.

Agregó que, mientras no hay dudas de la importancia de Groenlandia en cuestiones geopolíticas, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo gracias a su milicia, que se encargó de refundar durante su primer mandato, y cuyo fortalecimiento continúa desde enero de 2025 con su regreso a la Casa Blanca.

De igual forma, horas después publicó la captura de un mensaje de Rutte, en el que lo felicita por su labor en Siria y le asegura que promoverá durante la cumbre de Davos su trabajo en el país árabe, así como lo que ha hecho en los casos de Gaza y Ucrania a fin de “encontrar una forma” de avanzar en el tema de Groenlandia.

Mientras que ambas publicaciones tuvieron en medio dos en las que el presidente estadounidense insistió en que se hará de la isla ártica a través de dos fotografías, una de ellas mostrándolo colocando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance, con un cartel que lo nombra territorio de EE. UU. desde 2026.

Toda vez que la otra imagen, un fotomontaje, con una fotografía del encuentro de Trump con los líderes europeos durante su visita a la Sala Oval en la Casa Blanca en 2025, pero en esa ocasión les muestra un mapa de parte de América con Canadá, Groenlandia, Estados Unidos y Venezuela coloreados con la bandera estadounidense.

