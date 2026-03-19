“No hay un plazo definitivo” para el fin de la guerra contra Irán: Pentágono

GENERANDO AUDIO...

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Foto: AFP.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que no se establecerá una fecha límite para terminar la guerra contra Irán. En declaraciones a medios, señaló que el avance de las operaciones será evaluado continuamente.

“No quisiéramos fijar un plazo definitivo”, indicó el funcionario, quien agregó que el desarrollo del conflicto está en curso y que la determinación final dependerá del presidente Donald Trump.

Pentágono: decisión final sobre guerra con Irán será de Trump

Hegseth explicó que el cierre de las operaciones militares recaerá en el mandatario estadounidense, quien decidirá el momento en que se considere que los objetivos han sido alcanzados.

“En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitamos’”. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

El conflicto, que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, cumple tres semanas desde su inicio, sin que hasta ahora se haya definido una duración estimada.

Guerra con Irán: Pentágono analiza más recursos del Congreso

El titular del Pentágono también abordó reportes sobre una posible solicitud de más de 200 mil millones de dólares adicionales al Congreso para financiar las operaciones.

Indicó que la cifra podría modificarse conforme avance el conflicto y las necesidades operativas.

“Estamos volviendo al Congreso para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro”. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

Operaciones militares de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, detalló el uso de equipo militar en distintas zonas estratégicas relacionadas con la guerra con Irán.

Señaló que aeronaves A-10 Warthogs están desplegadas en el estrecho de Ormuz, donde realizan operaciones para rastrear y destruir embarcaciones de ataque rápido.

Este punto marítimo se mantiene como una zona clave, luego de que Irán limitó el tránsito tras el inicio del conflicto.

Uso de helicópteros Apache contra fuerzas aliadas de Irán

Caine también informó que helicópteros Apache están siendo utilizados en Irak para atacar a grupos de milicias vinculadas con Irán.

Además, indicó que aliados de Estados Unidos han comenzado a emplear este tipo de aeronaves para contrarrestar drones unidireccionales utilizados por fuerzas iraníes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.