EE. UU. concluye que Irán no reconstruye programa nuclear; contradice narrativa de Trump

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Foto: AFP

La inteligencia de Estados Unidos (EE. UU.) concluyó que Irán no está reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear tras los ataques de 2025, lo que contradice la principal justificación del presidente Donald Trump para mantener la guerra en curso.

La evaluación fue dada a conocer por Tulsi Gabbard, quien aseguró que, tras la ofensiva militar conjunta con Israel, el programa nuclear iraní quedó “aniquilado” y no hay evidencia de intentos por reactivarlo.

Irán no reconstruye programa nuclear

De acuerdo con la funcionaria, desde la llamada Operación militar de 2025, no se han detectado esfuerzos de Irán para reactivar el enriquecimiento de uranio, un proceso clave para desarrollar armas nucleares.

“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán quedó aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”. Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Antecedentes del conflicto entre EE.UU. e Irán

Luego de los ataques en 2025 por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, la administración de Trump aseguró que las acciones eran necesarias para frenar un avance nuclear inmediato.

Sin embargo, las evaluaciones actuales señalan que Irán no ha reconstruido esas instalaciones, pese a que continúan negociaciones internacionales relacionadas con un posible acuerdo nuclear.

Además, un asesor cercano a Gabbard renunció recientemente al señalar que no existía evidencia de una amenaza inmediata, lo que añade presión sobre la narrativa oficial del gobierno estadounidense.

Irán sigue debilitado, pero activo

Durante su comparecencia ante el Senado, Gabbard explicó que el régimen iraní sigue en pie, aunque debilitado, tras los ataques que afectaron su estructura militar y liderazgo, incluido el fallecimiento del líder supremo Ali Khamenei.

“Considera que el régimen en Irán se mantiene intacto, pero muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares”. Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

La funcionaria advirtió que, aunque no hay reconstrucción nuclear en curso, Irán podría intentar recuperar su poder militar con el paso de los años, incluyendo el desarrollo de misiles y drones.

Por ahora, la inteligencia estadounidense mantiene que no existe evidencia de que el país esté retomando su programa nuclear, en contraste con el discurso político que justificó la ofensiva.