Buscan a Margarita Ríos, desaparecida en Ixtapaluca
Margarita Ríos Chávez, de 54 años, fue reportada como desaparecida el 21 de enero de 2026 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Las autoridades y sus familiares solicitan ayuda para localizarla con vida.
La última vez que se vio a Margarita fue en la Colonia Las Palmas I, en Ixtapaluca, Estado de México. Al momento de su desaparición, vestía una sudadera color negro, pants del mismo color y tenis color blanco.
Características físicas de Margarita Ríos
Para facilitar su localización, se difunden las señas particulares de la mujer:
- Edad: 54 años (Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1971)
- Estatura: 1.56 metros
- Peso aproximado: 60 kg
- Complexión: Mediana
- Tez: Blanca
- Rasgos faciales: Cara redonda, frente amplia.
- Cabello: Castaño y largo.
- Ojos: Café claro y medianos.
- Señas particulares visibles: No presenta.
¿Cómo ayudar en la búsqueda?
Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Margarita Ríos Chávez, o que la haya visto después del 21 de enero de 2026, debe reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes.
Las búsquedas se centran en la zona de Ixtapaluca y municipios aledaños del Estado de México. No se ha descartado que pudiera haber salido de la zona.
La desaparición de Margarita está registrada ante las instancias correspondientes. Cualquier pista, por mínima que parezca, debe ser canalizada a la Fiscalía del Estado de México y a los teléfonos:
- 800 509 09 27
- 800 216 03 61
Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para dar con su paradero.
