Buscan a Margarita Ríos, desaparecida en Ixtapaluca

GENERANDO AUDIO...

Buscan a Margarita Ríos Chávez, de 54 años. Foto: Fiscalía del Estado de México

Margarita Ríos Chávez, de 54 años, fue reportada como desaparecida el 21 de enero de 2026 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Las autoridades y sus familiares solicitan ayuda para localizarla con vida.

La última vez que se vio a Margarita fue en la Colonia Las Palmas I, en Ixtapaluca, Estado de México. Al momento de su desaparición, vestía una sudadera color negro, pants del mismo color y tenis color blanco.

Características físicas de Margarita Ríos

Para facilitar su localización, se difunden las señas particulares de la mujer:

Edad: 54 años (Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1971)

54 años (Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1971) Estatura: 1.56 metros

1.56 metros Peso aproximado: 60 kg

60 kg Complexión: Mediana

Mediana Tez: Blanca

Blanca Rasgos faciales: Cara redonda, frente amplia.

Cara redonda, frente amplia. Cabello: Castaño y largo.

Castaño y largo. Ojos: Café claro y medianos.

Café claro y medianos. Señas particulares visibles: No presenta.

¿Cómo ayudar en la búsqueda?

Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Margarita Ríos Chávez, o que la haya visto después del 21 de enero de 2026, debe reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes.

Las búsquedas se centran en la zona de Ixtapaluca y municipios aledaños del Estado de México. No se ha descartado que pudiera haber salido de la zona.

La desaparición de Margarita está registrada ante las instancias correspondientes. Cualquier pista, por mínima que parezca, debe ser canalizada a la Fiscalía del Estado de México y a los teléfonos:

800 509 09 27

800 216 03 61

Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para dar con su paradero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.