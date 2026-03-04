Pentágono: EE.UU. mató a líder iraní que intentó asesinar a Trump; misiles de Teherán caen 86%

GENERANDO AUDIO...

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU. Foto: AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles en una rueda de prensa en el Pentágono que fuerzas estadounidenses mataron al líder de una unidad iraní que intentó asesinar a Donald Trump, en medio de la guerra que Washington libra contra Irán junto con Israel desde el sábado.

“Irán intentó matar al presidente Trump, y el presidente Trump fue quien rio al último”, dijo Hegseth ante la prensa.

Según el jefe del Pentágono, Washington sabe “desde hace mucho tiempo” que Irán tenía intenciones de intentar asesinar a Donald Trump u otros funcionarios estadounidenses.

Hegseth explicó que atacar a los responsables de ese plan no era el objetivo principal de las operaciones estadounidenses, y añadió que el propio Trump nunca planteó el tema como motivo para iniciar la guerra.

Sin embargo, señaló que se aseguró de que los responsables formaran parte de la lista de objetivos en el momento oportuno.

Funcionarios estadounidenses han acusado previamente a Irán de intentar asesinar a Trump para vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, quien murió en 2020 en Irak por un ataque con drones ordenado por el entonces presidente estadounidense durante su primer mandato.

Misiles y drones de Irán caen drásticamente, según el Pentágono

Durante la misma rueda de prensa, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos informó que el número de misiles balísticos lanzados por Irán se ha reducido 86% desde el primer día de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El general Dan Caine explicó que en las últimas 24 horas los disparos de misiles balísticos iraníes cayeron 23% adicionalmente.

También se registró una reducción en los drones utilizados por Teherán.

“Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales”, señaló el general.

Estados Unidos inició una campaña de bombardeos contra Irán junto con Israel el sábado, tras lo cual Teherán respondió con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, indicó Caine.

El general explicó que las fuerzas estadounidenses están “apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes” para evitar que amenacen a sus tropas, aliados e intereses en la región.

Pentágono asegura tener suficientes municiones

Expertos han expresado preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados.

No obstante, Caine aseguró que las fuerzas estadounidenses cuentan con suficientes recursos militares.

“Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas”, afirmó.

Por su parte, Hegseth señaló que la diferencia entre la capacidad iraní para lanzar ataques y la capacidad estadounidense para defenderse aumenta cada día.

Submarino estadounidense hunde fragata iraní en el océano Índico

Durante la rueda de prensa, Hegseth también confirmó que un submarino estadounidense hundió la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico.

Autoridades de Sri Lanka reportaron que 61 marineros permanecen desaparecidos y 32 fueron rescatados tras el ataque ocurrido cerca de la isla.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono.

El funcionario describió el ataque como una “muerte silenciosa” y señaló que es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

“Como en aquella guerra, estamos luchando para ganar”, añadió.

En redes sociales, el Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió un video del ataque.

China y Rusia no influyeron en decisión de EE.UU., dice Hegseth

El secretario de Defensa también afirmó que China y Rusia no influyeron en la decisión de Estados Unidos de iniciar la guerra contra Irán.

“No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos”, declaró.

Hegseth aseguró que el objetivo de Washington es acabar con las ambiciones nucleares de Irán.

Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú también conserva estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

