Groenlandia admite que no puede descartarse una acción militar de EE. UU., aunque es “poco probable”

El Gobierno de Groenlandia pidió a la población prepararse ante escenarios de emergencia, luego de reconocer que una acción militar por parte de Estados Unidos, aunque poco probable, no puede descartarse por completo. El llamado fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el primer ministro Jens-Frederik Nielsen y el ministro de Finanzas Múte B. Egede.

Gobierno de Groenlandia reconoce riesgo, aunque lo considera poco probable

Durante el encuentro con medios, las autoridades subrayaron que no existe información que confirme una invasión inminente, pero insistieron en que la postura de Estados Unidos no ha cambiado, lo que obliga al país a contemplar el peor escenario posible.

De acuerdo con el medio local Sermitsiaq, el Gobierno reiteró que la población debe mantenerse alerta y preparada, aun cuando el riesgo sea considerado bajo.

Declaraciones de Trump aumentan la tensión

La inquietud en Groenlandia se incrementó tras recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien al ser cuestionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió: “Ya lo descubrirás”.

La frase fue interpretada como un mensaje de presión, lo que eleva la tensión política y diplomática, y refuerza la postura del Gobierno groenlandés de mantener medidas de preparación ante un escenario que, aunque considerado poco probable, no ha sido descartado.

Trump no descarta el uso de la fuerza

De acuerdo con información de Reuters, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró este martes 20 de enero, a través de un traductor, que el uso de la fuerza militar contra el territorio ártico es poco probable, aunque no puede descartarse. Durante la conferencia de prensa, subrayó que, aun cuando el escenario bélico no se considera inminente, la preparación es necesaria ante cualquier eventualidad.

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “no hay vuelta atrás” en su objetivo de controlar Groenlandia, sin descartar explícitamente la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograrlo.

La postura de Trump ha generado inquietud en el ámbito internacional, ya que su ambición de arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, amenaza con fracturar la alianza que ha sido clave para la seguridad occidental durante décadas, de acuerdo con analistas y autoridades europeas.

Este escenario refuerza la decisión del Gobierno groenlandés de mantener medidas preventivas y de alertar a la población ante un entorno geopolítico cada vez más incierto.

Recomiendan contar con alimentos y suministros para cinco días

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recomendaron que los hogares cuenten con alimentos y suministros básicos suficientes para al menos cinco días, independientemente de que ocurra o no una incursión militar.

El objetivo, explicaron, es reducir afectaciones ante posibles interrupciones en la vida diaria, como fallas en el suministro o restricciones de movilidad.

Refuerzos militares y coordinación con aliados

El primer ministro Jens-Frederik Nielsen afirmó que no puede descartar una invasión estadounidense, por lo que el Gobierno comenzará a reforzar los preparativos internos. En ese contexto, confirmó la presencia de tropas de Dinamarca y de algunos países miembros de la OTAN en Groenlandia, como parte de un esquema de refuerzo defensivo en la región.

Nueva conferencia elevará la atención internacional

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de Groenlandia, este 21 de enero alrededor de las 14:00 horas se realizará una nueva rueda de prensa para abordar de manera específica la preparación ante emergencias, lo que ha incrementado la expectativa y especulación internacional sobre la situación de seguridad en la isla.

