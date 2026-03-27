Trump busca pagar a agentes de TSA con decreto ante bloqueo en Congreso

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Falta de agentes de TSA ha colapsado aeropuertos. Fotos: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago a unos 50 mil agentes de la TSA, en medio del bloqueo en el Congreso que mantiene sin financiamiento al gobierno y ha provocado afectaciones en aeropuertos.

Desde el inicio, el mandatario justificó la medida como una respuesta directa a la crisis operativa en el país.

“Firmaré una orden que instruye al Secretario de Seguridad Nacional a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos provocado en los aeropuertos. No es fácil, ¡pero lo voy a hacer!”, publicó.

Cierre de gobierno deja sin pago a agentes y complica vuelos

El conflicto en el Congreso mantiene sin recursos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde hace más de 40 días, lo que ha obligado a trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) a laborar sin sueldo.

La situación ya impacta la operación aérea: más del 11% de los agentes no se presentó a trabajar en una jornada reciente, unos 3 mil 120 elementos, mientras que en aeropuertos como Nueva York, Houston, Atlanta o Nueva Orleans el ausentismo supera el 30%. Además, cerca de 500 agentes han renunciado desde el inicio del cierre parcial del gobierno.

Aeropuertos saturados en plena temporada alta

El problema se agrava por el aumento de viajeros durante las vacaciones de primavera, con un flujo 5% mayor al del año pasado, lo que ha generado retrasos de varias horas en filtros de seguridad.

Incluso, autoridades han advertido que algunos aeropuertos pequeños podrían cerrar temporalmente si la falta de personal continúa.

Para contener la crisis, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros cuerpos federales han sido desplegados en al menos 14 aeropuertos para apoyar en revisiones, control de accesos y logística.

Orden ejecutiva busca destrabar pagos sin aval del Congreso

La medida surge ante el bloqueo legislativo: los demócratas han frenado el financiamiento del DHS al exigir cambios en políticas migratorias, mientras los republicanos rechazan esas condiciones.

Aunque la Casa Blanca evaluó declarar una emergencia nacional, el gobierno podría optar por reasignar recursos ya aprobados para cubrir los salarios, sin detallar aún el mecanismo.

Trump lanza advertencia y escala discurso político

En su mensaje, Trump responsabilizó directamente a la oposición por la crisis:

“No permitiré que sigan manteniendo a nuestro país como rehén”, afirmó.

También agradeció a los agentes de la TSA y al ICE por su apoyo en los aeropuertos, en medio de una crisis que ya afecta operaciones, tiempos de espera y estabilidad laboral.

Mientras el Congreso continúa sin acuerdo, la orden ejecutiva busca contener el impacto inmediato en el sistema aeroportuario, aunque persisten dudas sobre su alcance legal y duración.

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