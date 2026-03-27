Senado de EE. UU. avala acuerdo clave para pago de agentes del TSA, mientras crecen filas en aeropuertos

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Senado prevé pagos para agentes del TSA. AFP

El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada de este viernes un acuerdo para financiar parte del gobierno y garantizar el pago a los agentes de la TSA, dentro del presupuesto de Seguridad Nacional, tras 42 días de bloqueo. El plan deja fuera los recursos para operaciones de inmigración, que se mantienen en el centro de la disputa.

La resolución se aprobó por unanimidad sin votación nominal y fue enviada a la Cámara de Representantes, donde se prevé su discusión este mismo viernes. De avanzar, el documento será turnado al presidente Donald Trump, quien anunció que firmará una orden para pagar de inmediato a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Senado de EE. UU. aprueba fondos para TSA y parte de Seguridad Nacional

El acuerdo cubre a varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional y busca restablecer operaciones afectadas por la falta de recursos. Entre las entidades contempladas se encuentran:

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

Guardia Costera

El paquete no incluye financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni para Protección Fronteriza. Aduanas sí contará con recursos.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que el objetivo es reactivar parte del gobierno mientras continúan las negociaciones. Señaló que aún quedan temas pendientes por resolver en torno al financiamiento total del departamento.

Plan sin fondos para inmigración mantiene disputa en EE. UU.

El acuerdo no incorpora restricciones a las políticas migratorias ni condiciones planteadas por legisladores demócratas. La discusión se mantiene centrada en el financiamiento de las operaciones de deportación.

El líder demócrata Chuck Schumer afirmó que su partido continuará impulsando cambios en la política migratoria antes de aprobar nuevos recursos. Legisladores republicanos, por su parte, han insistido en garantizar financiamiento completo para ICE en futuros paquetes.

El senador Eric Schmitt señaló que buscarán incluir recursos suficientes para las operaciones migratorias en la siguiente negociación presupuestaria.

Cámara de Representantes definirá avance del financiamiento

El siguiente paso será la discusión en la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson enfrenta una mayoría reducida. Se prevé que el proyecto requiera apoyo de ambos partidos para su aprobación.

La votación se da en medio de presiones para resolver el bloqueo presupuestario que ha afectado operaciones del gobierno federal durante más de un mes.

Filas en aeropuertos aumentan por falta de personal en TSA

La falta de pagos provocó ausencias laborales entre trabajadores de la TSA, lo que generó retrasos en aeropuertos de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional:

Más del 11% del personal no se presentó a trabajar en un día reciente

Esto equivale a más de 3 mil 100 ausencias

Cerca de 500 agentes han renunciado durante el cierre

Algunos aeropuertos reportan ausentismo superior al 40%

La situación ha provocado largas filas en filtros de seguridad. En el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, pasajeros reportaron esperas de más de dos horas.

El inicio del periodo vacacional de Pascua incrementó la demanda de vuelos, lo que ha elevado la presión sobre los servicios aeroportuarios mientras se normalizan los pagos a los trabajadores.

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