Trump retira amenaza de aranceles a Europa por Groenlandia

Tras una reunión calificada como “muy productiva”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó este miércoles la amenaza de imponer nuevos aranceles a varios países europeos y aseguró que “concibió el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia“, en una reunión en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero“, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin dar ningún detalle sobre el “marco”.

De acuerdo con lo señalado, este entendimiento busca establecer una ruta de cooperación internacional que resulte beneficiosa para Estados Unidos y los países miembros de la OTAN, con el objetivo de reforzar la seguridad regional, la estabilidad política y la coordinación militar en el Ártico.

Continúan conversaciones sobre Groenlandia y la Cúpula Dorada

Asimismo, dijo que se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia, y “se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones“.

Este punto mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica de Groenlandia, tanto por su ubicación geográfica como por sus recursos naturales y su papel dentro de la seguridad del hemisferio norte.

Funcionarios clave encabezarán las negociaciones

Para dar seguimiento al proceso, se detalló que el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros altos funcionarios serán los responsables directos de las negociaciones.

