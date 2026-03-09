Trump lanza estrategia internacional para combatir el narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una proclamación oficial en la que establece una estrategia para combatir a los cárteles del narcotráfico y organizaciones criminales en el hemisferio occidental, mediante la cooperación entre fuerzas militares de distintos países.

El documento señala que la administración estadounidense mantendrá un compromiso firme para desmantelar estas organizaciones, a las que considera responsables de controlar territorios, manipular sistemas políticos y judiciales, así como de utilizar la violencia y el terrorismo para alcanzar sus objetivos.

La estrategia plantea una coordinación internacional más amplia para enfrentar estas amenazas, incluyendo acciones militares, cooperación entre gobiernos y el fortalecimiento de capacidades de seguridad en la región.

Estados Unidos refuerza su ofensiva contra cárteles

En la proclamación, el Gobierno estadounidense afirma que ha destinado recursos sin precedentes para combatir a los cárteles y bandas transnacionales, algunos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Según el documento, estas organizaciones criminales operan como estructuras complejas que controlan territorios, rutas comerciales y redes de financiamiento, además de contar con armamento y capacidades militares que representan una amenaza para la seguridad regional.

El Gobierno estadounidense sostiene que estas redes utilizan asesinatos, intimidación y terrorismo como herramientas para expandir su influencia.

Crean la Coalición Anticárteles de las Américas

Como parte de esta estrategia, el secretario de Defensa estableció la Coalición Anticárteles de las Américas, un mecanismo de cooperación que reúne a líderes militares y representantes de 17 países del continente.

De acuerdo con la proclamación, este bloque regional busca coordinar acciones para enfrentar a los cárteles mediante una estrategia conjunta, lo que incluiría el uso de capacidades militares y de seguridad para debilitar a estas organizaciones criminales.

El documento destaca que la región estaría dispuesta a emplear medidas más contundentes para enfrentar estas amenazas, consideradas por Washington como un riesgo para la seguridad y estabilidad del hemisferio.

Los puntos clave de la proclamación

En el documento firmado el 7 de marzo de 2026, el presidente estadounidense establece varias directrices para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Entre los principales puntos se encuentran:

Desmantelar a los cárteles criminales y organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental en la mayor medida posible conforme a la ley

en el hemisferio occidental en la mayor medida posible conforme a la ley Coordinar esfuerzos con países aliados para quitar a estas organizaciones el control territorial, así como el acceso a financiamiento y recursos

para quitar a estas organizaciones el control territorial, así como el acceso a financiamiento y recursos Entrenar y movilizar a los ejércitos de países socios para fortalecer la capacidad de combate contra los cárteles

para fortalecer la capacidad de combate contra los cárteles Contener amenazas externas, incluyendo influencias extranjeras consideradas malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental

La proclamación concluye señalando que Estados Unidos utilizará todos los recursos y las autoridades legales disponibles para enfrentar estas amenazas, en coordinación con sus aliados regionales.

