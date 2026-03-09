ONU negocia con EE. UU. ingreso de combustible a Cuba por crisis energética

GENERANDO AUDIO...

ONU negocia con EE. UU. ingreso de combustible a Cuba. Foto: AFP

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para permitir el ingreso de combustible a Cuba con fines humanitarios, en medio de la grave crisis energética que enfrenta la isla y que ha causado el paro de varias actividades por el bloqueo energético impuesto por Washington.

El representante de la ONU en La Habana, Francisco Pichón, confirmó que existen contactos con autoridades estadounidenses para garantizar combustible destinado a operaciones humanitarias y servicios esenciales.

“(Existen) intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Gobierno de Estados Unidos para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios”, Francisco Pichón, representante de la ONU en La Habana

De acuerdo con Pichón, el objetivo es permitir el acceso a combustible:

“Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia… y para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables”, Francisco Pichón, representante de la ONU en La Habana

Según el funcionario, la capacidad operativa del sistema de Naciones Unidas en Cuba depende del acceso a energía y combustible, algo que actualmente se encuentra comprometido.

Cuba enfrenta escasez de combustible

Cuba atraviesa una crisis energética, que se ha agravado en los últimos meses, desde la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro, y que derivó la interrupción abrupta de los envíos de petróleo desde Caracas, proveedor de combustible de la isla durante los últimos 25 años.

Ante la situación actual, el Gobierno cubano puso en marcha un paquete de medidas de emergencia, entre ellas, la restricción drástica de las ventas de combustible.

La crisis ha llevado a Cuba a vivir varios apagones afectando a la población. Así como la falta de combustible aéreo que causó la interrupción de vuelos a la isla.

