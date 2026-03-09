Trump afirma que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”

GENERANDO AUDIO...

Afirma Trump que guerra contra Irán casi termina. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra en Medio Oriente está “prácticamente terminada”, toda vez que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica con el canal de noticias CBS, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Además, el mandatario republicano, señaló no tener “ningún mensaje” para el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, tras la muerte de Alí Jamenei. Sin embargo, Donald Trump aseguró que tiene a alguien en mente para sustituirlo, aunque no dio más detalles.

Irán aumentará ataques: autoridades

Aunque Donald Trump aseguró que la guerra con Irán está “terminada”, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria anunciaron que la fuerza y la frecuencia de los lanzamientos de misiles iraníes aumentarán.

De acuerdo con medios locales, Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria prometió que los misiles tendrán un alcance mayor, pues, a partir de ahora, no se lanzarán misiles con ojivas de menos de una tonelada.

El conflicto en Medio Oriente

Desde hace días, comenzaron los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán. Irán desató sus ataques con misiles después de que el líder supremo ayatola Alí Jamenei fuera asesinado durante el primer día de ataques militares estadounidenses e israelíes que, según Trump, tenían como objetivo prevenir una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y detener el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán.

La escalda de violencia no se limitó a territorio de Irán, pues más de 10 países han sido alcanzados en la ola de ataques durante el conflicto en Medio Oriente.

Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han reportado varios ataques iraníes, con el 63% de los ataques dirigidos contra sus aeropuertos, puertos e infraestructura petrolera. Las autoridades estiman que se lanzaron 165 misiles balísticos y de crucero, junto con 600 drones, en las primeras 48 horas de iniciado el conflicto.

En medio del conflicto y los ataques, en Irán, al menos, mil 230 personas han muerto durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico.