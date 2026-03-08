Caos en aeropuerto de Kansas: desalojan terminal por posible amenaza y FBI interviene

GENERANDO AUDIO...

Tras la amenaza, todo volvió a la normalidad. Foto: Gettyimages

El Aeropuerto Internacional de Kansas City, en Estados Unidos, cerró temporalmente y evacuó algunas zonas de su terminal este sábado, tras reportarse una “situación de emergencia”, lo que provocó la suspensión momentánea de operaciones mientras autoridades investigaban una posible amenaza.

De acuerdo con información difundida en la red social X por el Departamento de Aviación de Kansas City, autoridades aeroportuarias detectaron una situación en la terminal aérea, por lo que algunas secciones fueron evacuadas como medida de precaución.

Policía Aeroportuaria y FBI revisaron la posible amenaza

El departamento explicó que la Policía Aeroportuaria trabajaba en coordinación con el FBI para verificar la naturaleza de la alerta.

“La Policía Aeroportuaria está trabajando con el FBI para corroborar cualquier posible amenaza”, indicó la dependencia en su publicación.

Durante el incidente, videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas saliendo del aeropuerto mientras personal de seguridad realizaba las revisiones correspondientes.

Aeropuerto de Kansas reabre tras inspección

Alrededor de la 1:10 de la tarde, el aeropuerto informó que la terminal fue reabierta, por lo que las operaciones comenzaron a reanudarse, aunque con algunos retrasos.

Posteriormente, Kash Patel, director del FBI, señaló en X que agentes federales acudieron al lugar y aseguraron la zona para revisar la alerta.

“Se revisó la amenaza y se determinó que no era creíble. La terminal fue inspeccionada y despejada, y se reanudaron las operaciones normales”, explicó.

FBI advierte que amenazas a aeropuertos son delito federal

El director del FBI recordó, además, que las amenazas de este tipo constituyen un delito federal y confirmó que se investigará lo ocurrido en el aeropuerto de Kansas.

Según indicó, el objetivo es identificar y llevar ante la justicia a los responsables de la amenaza relacionada con la terminal aérea.

