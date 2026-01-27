¿Cuánto petróleo ha entregado México a Cuba en los últimos años?

GENERANDO AUDIO...

Pemex ha hecho envíos de petróleo a cuba. Foto: Reuters/Cuartoscuro

México ha exportado a Cuba alrededor de 17.3 millones de barriles de petróleo crudo y productos derivados entre julio de 2023 y septiembre de 2025, de acuerdo con información reportada por Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

El valor estimado de estos envíos asciende a 26 mil 900 millones de pesos, según los montos reportados por la empresa en distintos periodos. El volumen total se obtiene a partir de promedios diarios reportados por año, no de un acumulado consolidado presentado en un solo documento.

Envíos de petróleo de México a Cuba por periodo

Los reportes financieros presentados ante la SEC permiten reconstruir el flujo de exportaciones de petróleo a Cuba en los últimos años:

Julio–diciembre de 2023

Durante la segunda mitad de 2023, Gasolinas Bienestar exportó en promedio 16.8 mil barriles diarios de crudo y 3.3 mil barriles diarios de productos derivados del petróleo, con un valor total reportado de 6 mil 300 millones de pesos (alrededor de 400 millones de dólares).

Año 2024

En 2024, los envíos aumentaron. Pemex reportó exportaciones promedio de 20.1 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2.7 mil barriles diarios de productos petrolíferos hacia Cuba. El valor económico de estos despachos fue de 12 mil 700 millones de pesos (aproximadamente 600 millones de dólares).

Enero–septiembre de 2025

Durante los primeros nueve meses de 2025, las exportaciones continuaron, aunque con volúmenes menores. En ese periodo, se enviaron en promedio 17.2 mil barriles diarios de crudo y 2.0 mil barriles diarios de derivados, con un monto total de 7 mil 900 millones de pesos (cerca de 400 millones de dólares).

¿Cuánto dinero representan 17.3 millones de barriles de petróleo?

El volumen total estimado de 17.3 millones de barriles equivale aproximadamente a 2.75 millones de metros cúbicos, o 2 mil 750 millones de litros de petróleo.

Para dimensionarlo, ese volumen sería suficiente para llenar el Zócalo de la Ciudad de México hasta casi 48 metros de altura, lo que equivale a un edificio de alrededor de 16 pisos, considerando una altura promedio de tres metros por nivel. En términos de transporte, el petróleo exportado equivale a más de 90 mil pipas con capacidad promedio de 30 mil litros.

¿A qué precio se exportó el petróleo?

Pemex no ha detallado públicamente si los envíos a Cuba se realizaron a precio de mercado o bajo condiciones preferenciales. No obstante, los precios promedio del crudo mexicano reportados por la empresa permiten contextualizar el valor de las exportaciones.

En su informe anual 20-F presentado ante la SEC, Pemex reportó un precio promedio ponderado de exportación de la mezcla mexicana de 70.59 dólares por barril en 2023 y 70.20 dólares por barril en 2024. Para 2025, los anexos trimestrales de la empresa muestran precios promedio de 66.28 dólares por barril en el primer trimestre, 59.92 dólares en el segundo y 62.15 dólares en el tercero, con un promedio de 62.60 dólares por barril entre enero y septiembre.

México como proveedor de petróleo para Cuba

Ante la caída de los envíos venezolanos, México ha incrementado su peso como proveedor de crudo para Cuba. De acuerdo con Petro Intelligence, en 2023 y 2024 el país envió 10 millones de barriles a la isla, con un valor estimado de 15 mil 600 millones de pesos.

Datos citados por Financial Times, con base en información de Kpler, indican que en 2025 México envía en promedio 12 mil 284 barriles diarios, lo que representa 44% de las importaciones totales de petróleo de Cuba, frente a 9 mil 528 barriles diarios provenientes de Venezuela.

Aunque especialistas señalan que los cargamentos mexicanos habrían disminuido respecto a 2024, el país ya se habría consolidado como uno de los principales proveedores de crudo de la isla.

