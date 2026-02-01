Ayuda humanitaria a Cuba continuará; petróleo se negociará: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba, mientras su Gobierno analiza por la vía diplomática el futuro de los envíos de petróleo, luego de que Estados Unidos anunciara posibles aranceles contra los países que suministren crudo a la isla.

Durante un acto público, la mandataria informó que esta misma semana México enviará alimentos e insumos fundamentales como parte del apoyo humanitario, en tanto se revisa el escenario internacional y se dialoga con Washington sobre el tema energético.

México enviará alimentos e insumos básicos a la isla

Sheinbaum explicó que la prioridad de su administración es evitar una crisis humanitaria en Cuba, por lo que se determinó avanzar con el envío de productos indispensables para la población.

Señaló que el apoyo humanitario continuará mientras se resuelve, de manera diplomática, todo lo relacionado con el suministro de petróleo por razones humanitarias, subrayando que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad internacional.

Petróleo a Cuba, en revisión diplomática con Estados Unidos

La presidenta indicó que ordenó a su canciller, Juan Ramón de la Fuente, establecer comunicación con autoridades estadounidenses para conocer con precisión los alcances del decreto firmado por el presidente Donald Trump, que amenaza con sanciones a los países que exporten petróleo a Cuba.

Aclaró que el tema del crudo sí fue abordado a nivel diplomático entre cancillerías, pero negó que ella haya tratado directamente este punto con Trump en conversaciones bilaterales.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, afirmó Sheinbaum, al precisar que el diálogo se dio entre el secretario de Relaciones Exteriores mexicano y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sheinbaum niega acuerdo directo con Trump sobre petróleo

Las declaraciones de la mandataria contrastan con lo dicho por Donald Trump, quien aseguró que solicitó a Sheinbaum detener el envío de petróleo a Cuba y que México había accedido a esa petición.

Ante ello, la presidenta insistió en que no se tocó ese tema en ninguna de sus conversaciones directas con el mandatario estadounidense y reiteró que su administración actúa bajo principios de soberanía, diálogo y responsabilidad internacional.

México enfrentará presiones comerciales en medio del T-MEC

El anuncio se da en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, marcadas por amenazas arancelarias y por la próxima revisión del T-MEC, tratado clave para la economía mexicana.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno buscará distintas alternativas para apoyar al pueblo cubano, sin dejar de defender los intereses nacionales y sin romper los canales diplomáticos con Washington.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.