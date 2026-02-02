Crisis energética en Cuba: advierten que la isla ya no puede resistir sin suministro de combustible

GENERANDO AUDIO...

La crisis energética en Cuba ha alcanzado un punto crítico. De acuerdo con el analista energético Ramses Pech, la isla “ya no puede resistir” ante la falta de combustible, indispensable para la generación de electricidad, el funcionamiento de diversos sectores y servicios.

Durante una entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las Nueve en Uno, Ramsés Pech explicó que Cuba dependía del petróleo venezolano para alimentar sus refinerías y generar electricidad. Sin embargo, la caída en la producción de Venezuela redujo de forma drástica esos envíos.

El especialista indicó que el escenario energético de la región seguirá marcado por cambios geopolíticos y negociaciones internacionales en los próximos meses.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.