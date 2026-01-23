Nueva Corte estrenará autos: anuncia renovación de vehículos

GENERANDO AUDIO...

Ministros de la SCJN estrenarán carro. Foto: Cuartoscuro

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenarán carros, confirmó el alto tribunal, quien explicó que la renovación vehicular tiene como objetivo “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional”.

A través de un comunicado, explicaron que la renovación vehicular contempla la “adquisición de nueve unidades”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, explicó el comunicado de la SCJN.

El organismo subrayó que la renovación no obedece a criterios discrecionales, sino a medidas preventivas y de seguridad institucional, indispensables para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

De acuerdo con la SCJN, a fin de no generar un gasto adicional para la institución, la Corte señaló que la adquisición de las nuevas unidades se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, como parte de una estrategia de uso racional de los recursos públicos.

Finalmente, la SCJN aseguró que se reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público, al tiempo que garantiza condiciones mínimas de seguridad para ministras y ministros en el desempeño de sus funciones.

