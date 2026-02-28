Trump ofrece inmunidad o “muerte segura” a militares de Irán tras ataques

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al ejército iraní tras el inicio de una operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán, al señalar que las fuerzas iraníes deberán rendirse para obtener inmunidad o enfrentar “muerte segura”, según declaraciones difundidas en un mensaje en video oficial.

El anuncio ocurrió después de que Estados Unidos e Israel confirmaran ataques militares contra territorio iraní durante la madrugada del sábado, como parte de una operación que la Casa Blanca describió como amplia y en desarrollo.

Trump afirmó que los integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerzas armadas y cuerpos policiales iraníes podrán recibir inmunidad si abandonan sus armas de inmediato.

Trump advierte al ejército iraní rendirse o enfrentar consecuencias

En su mensaje, Trump aseguró que las fuerzas iraníes enfrentan una decisión directa: abandonar las armas y recibir trato justo o enfrentar consecuencias militares.

El presidente estadounidense sostuvo que la acción responde a lo que calificó como la continuidad del programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados y fuerzas estadounidenses.

Además, reconoció que la operación podría implicar bajas militares estadounidenses, al señalar que este tipo de escenarios forman parte de conflictos armados.

Operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán

De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, la ofensiva tiene como objetivo instalaciones vinculadas con el programa nuclear y capacidades militares iraníes.

El mandatario indicó que la operación busca impedir amenazas contra intereses estadounidenses, tropas desplegadas en el extranjero y aliados internacionales. También señaló que el operativo podría prolongarse durante varios días debido al número de objetivos militares identificados.

