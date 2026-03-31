Trump presume video en redes del ataque a un gran depósito de municiones en Isfahán, Irán

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Foto: AFP/Archivo

Estados Unidos atacó un gran depósito de municiones en la ciudad de Isfahán, Irán, utilizando bombas antibúnker de 2 mil libras, según informó el lunes por la noche el diario The Wall Street Journal (WSJ), mientras Donald Trump presumió el ataque con un video en su cuenta de Truth Social.

Según el funcionario citado por WSJ, en el ataque se utilizó un número considerable de bombas antibúnker, también llamadas municiones penetrantes.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó por la noche un vídeo sin pie de foto en Truth Social en el que se veía una sucesión de explosiones que iluminaban el cielo nocturno, lo que según el funcionario, captaba el ataque.

Estados Unidos afirmó que sus fuerzas habían atacado más de 10 mil instalaciones militares iraníes durante el último mes, mientras que el Ejército israelí declaró que había atacado más de 3 mil objetivos relacionados con Irán.

Seguirán los bombardeos

Por otra parte, Donald Trump amenazó este lunes con “destruir por completo” la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, si no se llega “pronto” a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto en Medio Oriente, que empezó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se extendió a toda la región y disparó los precios de la energía. El conflicto no da señales de tregua: los bombardeos de Israel contra objetivos en Irán continuaron el fin de semana y el lunes, al tiempo que sigue la ofensiva israelí en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, socio de Trump en los ataques contra Irán, afirmó que más de la mitad de sus objetivos militares fueron alcanzados, aunque se negó a fijar un plazo para concluir la operación.

El precio del petróleo se disparó desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, estratégico para las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada.

Los expertos del mercado advierten que una operación terrestre de Estados Unidos, o una intensificación de los ataques de Irán contra los países del Golfo, pueden disparar los precios de la energía a niveles sin precedentes desde el auge de las materias primas de 2008, y que el barril de Brent podría subir a 150 dólares.

En el mismo mensaje en su red Truth Social en el que decía que “destruiría por completo” la isla de Jark, que concentra 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra en “conversaciones serias” con un nuevo gobierno iraní, que calificó de “más razonable” que el anterior, pero sin dar detalles.

Además, Trump amenazó con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras. La destrucción de tal infraestructura civil podría ser ilegal según el derecho internacional humanitario y constituir un crimen de guerra, según expertos.

Irán ha respondido a los ataques con bombardeos a sus vecinos árabes del Golfo donde Estados Unidos tiene bases militares.

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