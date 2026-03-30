Escala conflicto en Medio Oriente: amenazas de Trump, bombardeos y cierre aéreo en España

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Últimos acontecimientos en Medio Oriente. AFP

La guerra en Medio Oriente registra nuevos hechos este lunes, con Donald Trump amenazando a Irán, ataques en Teherán y Beirut, así como medidas internacionales como el cierre del espacio aéreo de España a vuelos militares de EE. UU.

El presidente estadounidense advirtió que podría destruir la isla de Jark, una instalación clave para las exportaciones petroleras de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz.

Trump amenaza a Irán y apunta a infraestructura estratégica

Donald Trump señaló que, en caso de no lograrse un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura energética iraní.

Entre los objetivos mencionados se encuentran:

Plantas generadoras de electricidad

Pozos petroleros

La isla de Jark

Plantas desalinizadoras

La advertencia fue difundida a través de su red Truth Social, donde vinculó la acción a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ataques de Israel en Teherán y producción militar

El ejército israelí informó que atacó una universidad en Teherán vinculada a los Guardianes de la Revolución, donde, según su versión, se desarrollaban investigaciones para armamento.

También indicó que realizó ataques durante dos días contra alrededor de 40 sitios de producción de armas en la capital iraní, incluida una instalación de misiles tierra-aire de largo alcance.

Bombardeo en Beirut deja muertos

Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial cerca de los suburbios del sur de Beirut dejó al menos tres miembros de Hezbolá muertos, de acuerdo con una fuente de seguridad.

El inmueble se ubicaba en una zona con comercios, varios de los cuales resultaron afectados. Tras el ataque, integrantes de Hezbolá establecieron un perímetro de seguridad.

España cierra su espacio aéreo a vuelos militares de EE. UU.

El gobierno de España informó que no permitirá el uso de su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses relacionados con la guerra en Irán.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que tampoco se autorizará el uso de bases en territorio español para operaciones vinculadas al conflicto.

Egipto pide intervención de Trump

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, solicitó a Donald Trump su intervención para detener el conflicto.

Durante una conferencia sobre energía, señaló que el mandatario estadounidense podría contribuir a poner fin a la guerra en la región.

Incidentes en Líbano y ataques en Siria

En el sur de Líbano, varios cascos azules resultaron heridos en un incidente en una ciudad fronteriza donde se enfrentan Hezbolá y el ejército israelí.

El hecho ocurre después de que Indonesia confirmara la muerte de uno de sus elementos desplegados en la zona, además de tres heridos.

Por otra parte, fuerzas armadas sirias informaron sobre un ataque con drones contra varias bases en el este del país, cerca de la frontera con Irak.

Irán analiza salida de tratado nuclear

El gobierno iraní señaló que evalúa abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, según su Ministerio de Relaciones Exteriores.

El portavoz Esmail Baqai afirmó que el país no busca desarrollar armas nucleares, pero confirmó que la posibilidad está en análisis.

Confirman muerte de comandante iraní

Irán confirmó también la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución.

Finalmente, de acuerdo con Israel, el militar tenía responsabilidad en el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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