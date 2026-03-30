Israel aprueba ley que establece pena de muerte para palestinos

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Pena de muerte aplica a palestinos condenados por ataques. Foto: AFP

El parlamento de Israel aprobó este 30 de marzo una ley que establece la pena de muerte como sentencia por defecto para palestinos condenados por tribunales militares por ataques mortales, en una decisión que ha generado críticas internacionales y reacciones en la región.

La medida fue impulsada por aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu y obtuvo el respaldo de 62 de los 120 miembros de la Knéset, en medio de un contexto de creciente tensión en Cisjordania.

Ley prevé ejecuciones en 90 días y sin derecho a clemencia

El nuevo marco legal contempla que las ejecuciones se realicen por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia, con posibilidad limitada de retraso, pero sin derecho a indulto.

No obstante, la legislación incluye la opción de cadena perpetua como alternativa a la pena capital, tras ajustes realizados durante su discusión.

Aunque los tribunales militares en Cisjordania ya tenían la facultad de imponer la pena de muerte, nunca la habían aplicado hasta ahora.

Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954. La única ejecución tras un juicio civil fue la de Adolf Eichmann en 1962, uno de los principales responsables del Holocausto.

Ben-Gvir defiende la medida; Abbas la condena

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, promovente de la iniciativa, defendió la ley como un mecanismo de disuasión.

“Hoy es un día de justicia para los asesinados (…) quien elige el terror, elige la muerte”, declaró en el parlamento.

En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, calificó la legislación como una violación del derecho internacional.

“Estas medidas no doblegarán la voluntad del pueblo palestino”, señaló en un comunicado.

Críticas de organismos y riesgo de escalada

Organizaciones de derechos humanos en Israel denunciaron que la ley representa un acto de “discriminación institucionalizada”, mientras que la Asociación por los Derechos Civiles en Israel informó que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, grupos como Hamás y Yihad Islámica llamaron a realizar ataques en represalia, lo que incrementa el riesgo de una escalada de violencia en la región.

La aprobación de esta ley se da en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre Israel, por el aumento de la violencia en territorios ocupados.

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