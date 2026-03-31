¿Qué puede hacer Cuba con 100 mil toneladas de petróleo ruso?

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Petróleo de Rusia se refinaría para atender energía en Cuba. Foto: Reuters

Cuba atraviesa por una grave crisis energética, agravada por las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, lo que podría tener un respiro temporal tras el envío de un buque ruso con 100 mil toneladas de petróleo crudo como apoyo a la isla.

Sin embargo, el uso de este recurso sería limitado frente a la demanda interna, especialmente al considerar las necesidades de combustibles refinados y la capacidad del sistema energético cubano.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), los combustibles más requeridos en el país son el fuel oil y el diésel, claves para la generación eléctrica y el transporte.

¿Cómo se transformaría el crudo ruso en combustibles?

El petróleo crudo no se usa directamente en su totalidad, sino que debe pasar por un proceso de refinación para convertirse en productos útiles.

Según datos difundidos por Asociación Canadiense de Productores de Petróleo y recopilados por Visual Capitalist, un barril de petróleo suele dividirse en:

Gasolina: entre 43% y 49%

entre Diésel y gasóleo: entre 27% y 30%

entre Combustible para aviones: entre 6% y 9%

entre Gases licuados: entre 3% y 8%

Bajo este esquema, las 100 mil toneladas de crudo enviadas por Rusia, equivalentes a unos 733 mil barriles, podrían generar principalmente gasolina y diésel, aunque en proporciones distintas a las que más demanda Cuba.

Cuba prioriza fuel oil y diésel para sostener su sistema energético

En 2023, Cuba registró un consumo de 5 millones 756 mil 300 toneladas de derivados del petróleo, donde:

El fuel oil concentró cerca del 71% del total

concentró cerca del El diésel representó alrededor del 17%

representó alrededor del La gasolina tuvo una participación menor

Esto refleja que el sistema energético cubano está orientado principalmente a la generación eléctrica, más que al consumo en transporte o uso doméstico.

¿Cuántos días alcanzaría el petróleo ruso en Cuba? Estimaciones con base en consumo 2023

Si el crudo se utilizara directamente, el volumen total, unos 733 mil barriles, alcanzaría para aproximadamente 14 días de consumo de petróleo crudo en Cuba

Sin embargo, al considerar el proceso de refinación y la distribución real de combustibles, el escenario cambia.

Al transformarse en derivados y ajustarse al patrón de consumo del país, el envío cubriría entre 5 y 6 días de demanda en combustibles clave como fuel oil y diésel

Estas estimaciones son aproximadas y se basan en datos de consumo de 2023 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, los más recientes disponibles, así como en promedios internacionales de refinación de petróleo.

Además, habría que considerar que Cuba opera con refinerías de tecnología antigua, lo que podría afectar la eficiencia del proceso y reducir el volumen de combustibles obtenidos a partir del crudo.

Un alivio temporal frente a una crisis estructural

Aunque el envío representa un apoyo relevante en el corto plazo, su impacto es limitado frente a la magnitud de la demanda energética del país.

En términos prácticos, Cuba requiere volúmenes constantes de suministro para sostener su sistema eléctrico y de transporte, lo que mantiene su dependencia de importaciones.

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