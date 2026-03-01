EE. UU. confirma tres militares muertos y cinco heridos graves tras operación en Irán

GENERANDO AUDIO...

Operación en Irán deja las primeras bajas para EE. UU. Foto: AFP.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del Comando Central (Centcom), informó que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante las acciones realizadas como parte de la Operación Furia Épica en Irán.

Se trata de las primeras bajas confirmadas entre fuerzas estadounidenses desde el inicio de los bombardeos ejecutados el sábado.

La autoridad militar no proporcionó detalles sobre el lugar donde ocurrió el incidente ni la identidad de los soldados involucrados, misma que no será revelada hasta que sus familiares hayan sido notificados oficialmente.

“La situación es cambiante, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados”, se lee en el comunicado.

El Centcom preciso, además, que otros militares presentaron lesiones consideradas leves provocadas por esquirlas y traumatismos cerebrales; sin embargo, estos soldados están siendo reasignados a sus funciones tras recibir atención médica.

El anuncio ocurre después de que Estados Unidos e Israel realizaran bombardeos contra objetivos en Irán el sábado. Tras el inicio de la operación, el presidente Donald Trump advirtió que existía la posibilidad de bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses.

