Dos muertos y 14 heridos en tiroteo en Austin, Texas; “posiblemente pudo haber sido un acto terrorista”: autoridades

GENERANDO AUDIO...

Tirador en Austin fue abatido por autoridades. Foto: Getty Images

Un tiroteo en Austin dejó dos personas muertas y otras 14 heridas la madrugada de este domingo en un bar de la capital de Texas, informaron autoridades locales.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, confirmó en conferencia de prensa que el presunto agresor también murió tras ser abatido por oficiales que acudieron al lugar al recibir el reporte de disparos.

“Confirmamos que dos personas fallecieron y 14 más resultaron heridas. El sospechoso fue neutralizado por nuestros oficiales”, declaró la funcionaria ante medios de comunicación.

Posible acto terrorista, bajo investigación

Durante el mensaje a la prensa, autoridades señalaron que una de las líneas de investigación contempla que el ataque “posiblemente pudo haber sido un acto terrorista”, aunque aclararon que aún es prematuro establecer una conclusión.

“No podemos dar detalles, estamos en los primeros momentos de la investigación y no podemos obstaculizarla”, indicaron autoridades.

Las autoridades confirmaron que en el ataque se utilizaron dos armas de fuego: una pistola y un rifle. Peritos trabajan en el análisis balístico y en la recolección de evidencia dentro y fuera del establecimiento.

Operativo y atención a víctimas

Tras el reporte de detonaciones, se desplegó un operativo en la zona para asegurar el perímetro y permitir el ingreso de servicios de emergencia. Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos; hasta el momento no se ha detallado la gravedad de las heridas.

“Nuestro corazón está con las víctimas y con sus familiares”, expresaron las autoridades al concluir la conferencia.

El área permaneció acordonada mientras agentes federales y estatales colaboran en la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si el agresor actuó solo o contó con apoyo.

Autoridades pidieron a la población evitar difundir información no confirmada y permitir que las pesquisas sigan su curso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.