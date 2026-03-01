Trump advierte a Irán: si atacan, “los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza a Irán y los invita a no atacar. Foto: Getty

Durante los últimos minutos de este 28 de febrero, a través de su cuenta en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán luego de las amenazas de responder a la ofensiva estadounidense e israelí, perpetrada ayer por la noche.

En el mensaje de Donald Trump, el mandatario insta al gobierno de Irán a no atacar. De lo contrario, el presidente de Estados Unidos aseguró que responderán “con una fuerza que nunca se ha visto”.

“Irán acaba de declarar que van a atacar muy duro hoy, más duro de lo que jamás han atacado antes. ¡MÁS LES VALE NO HACER ESO, PORQUE SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO! ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP”

Irán prometió agresiva respuesta tras muerte del Ali Jamenei

La televisión estatal de Irán confirmó, la tarde de este sábado 28 de febrero, que el ayatola Ali Jamenei falleció luego de la ofensiva de los Estados Unidos y de Israel.

Tras los ataques, Irán prometió no quedarse con los brazos cruzados, por lo que, aseguraron, atacarán como ya lo han hecho desde los primeros minutos del conflicto en distintos puntos de Medio Oriente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.