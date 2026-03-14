Guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana con nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

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Foto: AFP

La guerra en Oriente Medio entró este 14 de marzo en su tercera semana, con nuevos ataques de Estados Unidos contra instalaciones estratégicas de Irán, mientras la escalada militar continúa extendiéndose por la región y mantiene en tensión al mercado mundial del petróleo.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos a gran escala contra infraestructura iraní. En esos ataques murió el líder supremo Alí Jamenei, lo que provocó una rápida escalada militar en la región.

Desde entonces, los enfrentamientos han dejado más de mil muertos, la mayoría en Irán, según autoridades locales.

En las últimas horas, fuerzas estadounidenses bombardearon la isla de Jark, un punto estratégico ubicado a unos 30 kilómetros de la costa iraní que alberga la principal terminal de exportación de petróleo del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los objetivos militares en la zona fueron “destruidos por completo”, aunque medios iraníes negaron daños en la infraestructura petrolera.

Tensión en el estrecho de Ormuz y el mercado petrolero

Uno de los puntos más críticos del conflicto es el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente 20 % del petróleo mundial.

Actualmente, el paso marítimo se encuentra casi totalmente bloqueado por Irán, lo que ha generado preocupación en los mercados internacionales.

La escalada militar ha provocado además un fuerte aumento en el precio del petróleo, con impacto directo en la economía global.

Irán advirtió que podría atacar infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Próximo si continúan las operaciones militares.

El conflicto se expande por varios países

La guerra también se ha extendido a otros países de la región. En Irak, la embajada estadounidense en Bagdad fue nuevamente atacada con un dron, mientras bombardeos contra un grupo armado proiraní dejaron dos muertos, según fuentes de seguridad.

En Líbano, un ataque israelí contra un centro sanitario en el sur del país dejó al menos 12 trabajadores de salud muertos, informó el Ministerio de Salud.

El conflicto también involucra al movimiento Hezbolá, que lanzó misiles contra Israel el 2 de marzo tras la muerte de Jamenei.

Desde entonces, los ataques israelíes en Líbano han provocado más de 773 muertos y alrededor de 800 mil desplazados, según cifras oficiales.

Mientras tanto, líderes internacionales, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, han pedido negociaciones directas para evitar una escalada mayor del conflicto.

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