Congreso de EE. UU. cita a fiscal Pam Bondi por manejo de archivos Epstein

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Congreso de EE. UU. citó a la fiscal Pam Bondi. Foto: Reuters

El Congreso de Estados Unidos citó a la fiscal general Pam Bondi para declarar sobre el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual que murió bajo custodia en 2019.

La comparecencia forma parte de una investigación legislativa sobre la gestión del Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a la recopilación y divulgación de documentos del caso.

Comité del Congreso investiga manejo de archivos Epstein

El citatorio fue emitido por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca esclarecer cómo se gestionaron los archivos vinculados al caso Epstein.

La fiscal general deberá presentarse el 14 de abril en una declaración a puerta cerrada, donde los legisladores analizarán posibles irregularidades en la investigación federal.

En la notificación oficial, el presidente del comité, James Comer, señaló que Bondi tiene responsabilidad directa en el proceso.

“Como Fiscal General, usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y determinaciones del Departamento de Justicia con respecto a la divulgación de archivos”, escribió el legislador.

Republicanos y demócratas respaldan citar a la fiscal general

La citación se produce después de que el comité votara para obligar a Bondi a declarar.

En la votación, varios legisladores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la medida, reflejando el interés bipartidista en revisar el manejo de los documentos del caso.

Los congresistas buscan determinar si existieron fallas o retrasos en la divulgación de información relacionada con la investigación sobre Epstein y sus posibles colaboradores.

Caso Epstein sigue generando presión política en EE. UU.

El caso de Jeffrey Epstein continúa siendo uno de los más polémicos en Estados Unidos.

El empresario fue arrestado por cargos de tráfico sexual de menores y murió en una cárcel federal en 2019, mientras esperaba juicio.

Durante años mantuvo vínculos con figuras políticas, empresariales y sociales, lo que ha alimentado el debate público sobre el alcance de su red y la transparencia en la investigación.

La citación a la fiscal general se da en medio de nuevas presiones para hacer públicos más documentos del caso, así como para esclarecer cómo se manejó la información dentro del Gobierno federal.

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