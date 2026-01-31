México suma 197 nuevos desaparecidos en solo siete días

GENERANDO AUDIO...

Entre el 19 y el 25 de enero de 2026, en México se registraron 197 personas desaparecidas, de las cuales 131 continúan no localizadas y 66 fueron encontradas, de acuerdo con datos oficiales del periodo. Los reportes se concentraron principalmente en la Ciudad de México, Guanajuato y Chiapas.

Durante esa semana, la Ciudad de México encabezó la lista con 39 personas desaparecidas, seguida de Guanajuato con 21 y Chiapas con 15, lo que refleja una alta incidencia en zonas urbanas y del centro-sur del país.

Desaparecidos en México: cifras por edad y sexo

El mayor número de casos corresponde a adolescentes, especialmente mujeres. En el rango de 15 a 19 años, se reportaron 41 mujeres y 17 hombres desaparecidos, convirtiéndose en el grupo más afectado del periodo.

Otros rangos de edad con alta incidencia fueron:

10 a 14 años : 15 mujeres y 12 hombres

: y 20 a 24 años : 8 mujeres y 13 hombres

: y 25 a 29 años: 7 mujeres y 14 hombres

Las cifras muestran que la desaparición de jóvenes sigue siendo un foco crítico de atención para las autoridades.

Total de desaparecidos en el gobierno de Claudia Sheinbaum

En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, el acumulado nacional asciende a 44 mil 725 personas desaparecidas. Del total:

28 mil 261 son hombres

16 mil 450 son mujeres

14 casos permanecen como indeterminados

El grupo con más registros en este periodo es el de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, con 5 mil 959 casos, seguido por hombres de la misma edad, con 4 mil 037.

Estados con más desaparecidos en el actual gobierno

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 25 de enero de 2025, los 10 estados con más personas desaparecidas concentran 30 mil 167 casos:

Estado de México : 7,287

: Ciudad de México : 4,113

: Nuevo León : 4,084

: Guanajuato : 2,775

: Puebla : 2,624

: Sonora : 2,315

: Sinaloa : 2,087

: Chiapas : 1,648

: Michoacán : 1,632

: Hidalgo: 1,602

Las autoridades federales mantienen activos los registros y mecanismos de búsqueda para la localización de personas reportadas como desaparecidas.

