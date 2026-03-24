Noticias de hoy 23 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 23 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Hallados con vida

Fueron encontrados con vida los siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí.

Asaltos en carreteras

Usuarios reportan que ahora, en carretas del país, delincuentes simulan trabajos de mantenimiento para asaltar a conductores.

Asesinatos en México

En México se denunciaron 310 homicidios en la tercera semana de marzo. Chihuahua y Guanajuato encabezan la lista, con 29 y 28 asesinatos, respectivamente.

Vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa para estudiantes serán del 30 de marzo al 10 de abril, pero en los hechos inician desde el 27 de marzo por el Consejo Técnico.

Avionazo en Colombia

Un avión militar se estrelló en el suroeste de Colombia con 125 personas a bordo. Autoridades reportan varios muertos y decenas de heridos.

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