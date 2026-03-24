Sube a 34 la cifra de muertos tras accidente de avión militar en Colombia

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Accidente aereo en Colombia. Foto: Reuters

La cifra de muertos subió a 34 tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 en Colombia, informaron autoridades gubernamentales locales y fuentes del Ejército a Reuters.

“Lamentablemente, la información es de 34 fallecidos”, dijo telefónicamente a Reuters el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.

El gobernador del departamento del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, reportó una cifra similar a Noticias Caracol, mientras que dos fuentes del Ejército también aseguraron que 34 personas perdieron la vida.

Por su parte, en redes sociales, el presidente Gustavo Petro dijo, horas antes, que 83 militares resultaron heridos en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que despegó de Puerto Leguízamo transportando tropas de la Fuerza Pública hacia Puerto Asís, y se precipitó a tierra por causas que investigan las autoridades.

A bordo del avión militar Hércules C-130 viajaban 121 personas. Hasta donde se sabe, la aeronave se precipitó a tierra en el sur de Colombia después de despegar de un aeropuerto de la selva amazónica.

El accidente es considerado como el más catastrófico en la historia reciente de la aviación militar en Colombia.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin. Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Autoridades lamentan accidente de avión militar en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en redes sociales su “profundo pesar” tras el siniestro.

Por su parte, también en redes sociales, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, lamentó el accidente y envió condolencias a las familias de las víctimas.

“Mi solidaridad y pesar al pueblo y Gobierno de Colombia por el lamentable accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo. Desde Venezuela, enviamos un abrazo fraterno y nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, deseando la pronta recuperación de los heridos”, escribió.

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