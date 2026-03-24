Prepárate: la canícula podría iniciar a finales de julio y provocar aumento de temperaturas en varios estados

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Altas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Las altas temperaturas comienzan a sentirse en algunas partes de la República Mexicana; sin embargo, el periodo de mayor calor en suelo azteca todavía no está tan cerca. Se trata de la canícula, y Unotv.com te dice cuándo podría presentarse, según estimaciones de autoridades.

¿Cuándo podría presentarse la canícula?

Si bien no hay fecha exacta en la que inicia la canícula, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reporta, desde hace unos años, que se presenta a finales de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide, y agrega que el inicio de la canícula podría postergarse hasta inicios de agosto.

“La canícula no es un fenómeno uniforme, su duración e intensidad varía de región en región, en algunos lugares podría ser un periodo más largo y, en otros, podría incluso no ocurrir. Los sistemas propios de la temporada como ciclones tropicales, ondas tropicales o el desarrollo de tormentas convectivas favorecen la presencia de lluvias en esta temporada”, refiere Cenapred

Los expertos señalan que la duración de la canícula tampoco es exacta, aunque Cenapred apunta a que dura 40 días, aproximadamente.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un periodo que se caracteriza por el aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación, afirma Cenapred.

“Su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor o Canícula para los romanos, ya que anteriormente se pensaba que el calor del Sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo cual producía aumento en la temperatura”, afirma Cenapred

Estados que sufren el mayor impacto de la canícula

De acuerdo con una publicación de Cenapred, desde hace un tiempo se tiene un estimado de estados en donde la canícula afecta mayormente, entre las entidades se encontrarían:

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Sin embargo, para este año no se ha detallado cuáles serán las regiones que resulten más afectadas por el inicio de la canícula.

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