Gustavo Cerati “regresa” a los escenarios como holograma en la nueva gira de Soda Stereo “Ecos”

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Gustavo Cerati “regresa” a los escenarios como holograma. Foto: AFP

Soda Stereo volvió a los escenarios con un espectáculo que reúne nuevamente a sus integrantes originales, incluyendo a Gustavo Cerati, fallecido en 2014; bajo el nombre de “Ecos”, la banda argentina apuesta por una experiencia completamente innovadora que mezcla música en vivo con tecnología de última generación, marcando un antes y un después en la industria de los conciertos.

El show arrancó oficialmente el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, generando una enorme expectativa entre fans y medios. Desde su anuncio en septiembre de 2025, “Ecos” fue presentado como algo más que un tributo o un homenaje, la propia producción dejó claro que se trata de “Soda, en vivo”, una propuesta que busca recrear la esencia del grupo sin recurrir a fórmulas tradicionales .

La respuesta del público fue inmediata, con entradas agotadas y nuevas fechas añadidas en distintos países.

Uno de los aspectos más llamativos del espectáculo es la manera en que se logra la presencia de Cerati en el escenario, a diferencia de otros shows que utilizan pantallas o inteligencia artificial, “Ecos” emplea una tecnología avanzada que ha sido descrita como “mucho más que un holograma”.

Este sistema combina proyecciones tridimensionales, iluminación y sincronización milimétrica para generar la ilusión de que el músico está interpretando en vivo junto a sus compañeros.

En escena, Charly Alberti y Zeta Bosio tocan completamente en vivo, mientras que la voz y las guitarras de Cerati provienen de grabaciones originales y material de archivo de giras pasadas, cuidadosamente integradas al espectáculo.

Este trabajo permite que cada canción conserve la esencia auténtica del grupo, evitando el uso de inteligencia artificial y apostando por registros reales del artista.

El concepto detrás de “Ecos” también se diferencia de la gira “Gracias Totales” de 2020, en aquella ocasión, la banda recurrió a invitados y material audiovisual; sin embargo, en esta nueva propuesta no hay cantantes sustitutos ni reinterpretaciones externas. Todo está enfocado en reconstruir la experiencia original de Soda Stereo, como si el tiempo no hubiera pasado.

¿Dónde seguirá la gira de Soda Stereo?

Además de Argentina, la gira ya contempla fechas en varios países de Latinoamérica y otras regiones. En México se tienen programados tres conciertos en abril de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

También hay fechas confirmadas en Chile, Colombia y otros mercados, consolidando el impacto internacional del proyecto.

Más allá de lo tecnológico, “Ecos” representa un fenómeno cultural. Soda Stereo es considerada una de las bandas más influyentes del rock en español, y su legado sigue vigente décadas después de su última gira con Cerati en 2007.

Este regreso no solo apela a la nostalgia, sino que propone una nueva forma de vivir la música en vivo, donde la innovación permite revivir momentos que parecían irrepetibles.

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