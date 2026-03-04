Trump aprieta comercio global: EE.UU. prevé subir arancel general de 10 a 15% esta semana

GENERANDO AUDIO...

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles que es probable que esta semana entre en vigor el aumento del arancel global impulsado por el presidente Donald Trump, que pasaría del 10% al 15%, medida anunciada a finales de febrero y que forma parte de la reconfiguración del programa arancelario del gobierno estadounidense.

Trump anunció el nuevo arancel después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara sus anteriores aranceles globales aplicados bajo una ley de emergencias nacionales. Como respuesta, el gobierno decidió aplicar aranceles temporales por 150 días mediante el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, inicialmente con una tasa de 10%.

“Probablemente, sea esta semana”, declaró Bessent en entrevista con CNBC, al referirse a la orden de Trump para elevar el arancel global al 15%.

Gobierno de Trump busca reconstruir su programa arancelario

Durante el periodo de 150 días, el gobierno estadounidense planea realizar estudios comerciales para respaldar el programa arancelario bajo otras autoridades legales.

Bessent explicó que se llevarán a cabo estudios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301, así como análisis del Departamento de Comercio bajo la Sección 232.

Según el funcionario, estas herramientas permitirán reconstruir el programa arancelario de Trump y devolver las tasas arancelarias de Estados Unidos a sus niveles previos en un plazo aproximado de cinco meses.

“Son lentos, pero más sólidos”, afirmó Bessent al referirse a los aranceles vinculados con seguridad nacional (Sección 232) y con prácticas comerciales desleales (Sección 301).

Mercados petroleros están bien abastecidos pese al conflicto con Irán

Por otra parte, Bessent señaló que los mercados internacionales de petróleo se mantienen bien abastecidos, incluso en medio del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Durante la entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro afirmó que existen cientos de millones de barriles de petróleo en el mar, fuera del golfo, lo que contribuye a mantener la oferta.

Los precios del petróleo subían alrededor de 1% el miércoles, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que afectaron la oferta en Medio Oriente. Sin embargo, las ganancias se moderaron después de que Donald Trump sugiriera que la Marina de Estados Unidos podría escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Además, el presidente estadounidense indicó que ordenó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos proporcionar seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo.

“El Gobierno estadounidense va a intervenir y, cuando sea apropiado y necesario, la Marina de Estados Unidos proporcionará un paso seguro a través del estrecho para los petroleros”, afirmó Bessent.

