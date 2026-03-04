Greg Abbott gana primarias republicanas en Texas rumbo a cuarto mandato, según medios

GENERANDO AUDIO...

Greg Abbott busca cuarto mandato como gobernador de Texas. AFP

El gobernador Greg Abbott ganó este martes la primaria republicana para gobernador de Texas, según proyecciones de medios en Estados Unidos. El político de 68 años busca un cuarto mandato consecutivo al frente del estado más poblado gobernado por el Partido Republicano.

Abbott ha dominado la política estatal desde que fue electo gobernador en 2014. En los últimos años ha impulsado una agenda cada vez más conservadora y mantiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, uno de sus principales aliados políticos.

Con esta victoria en la primaria republicana, Greg Abbott avanza en su intento por mantenerse como gobernador de Texas por cuarta ocasión consecutiva.

Durante su administración, el republicano ha promovido diversas medidas conservadoras que han colocado a Texas en el centro del debate político nacional en Estados Unidos.

Entre las políticas impulsadas por Abbott destacan:

Leyes contra el aborto antes de que la Corte Suprema revocara el precedente de Roe v. Wade

antes de que la Corte Suprema revocara el precedente de Roe v. Wade Prohibición de las “ciudades santuario” para migrantes desde 2017

para migrantes desde 2017 Creación del programa de vales escolares más grande del país

Flexibilización de las leyes sobre armas

Estas iniciativas han consolidado a Texas como uno de los principales bastiones del Partido Republicano en el país.

La victoria en la primaria confirma el fuerte control político que Greg Abbott mantiene dentro del partido en el estado. Desde su primera elección en 2014, el gobernador ha logrado mantenerse como una de las figuras más influyentes del conservadurismo en Estados Unidos.

Ahora, Abbott se perfila para continuar su camino electoral con la meta de asegurar un cuarto periodo consecutivo al frente del gobierno estatal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.