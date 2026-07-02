Activan Plan DN-III-E por inundaciones en Jesús María, Aguascalientes

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Activan Plan DN-III-E en Aguascalientes por inundaciones. Foto: Omar Hernández

Autoridades del estado de Aguascalientes activaron un despliegue de seguridad y auxilio en apoyo a la población afectada por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el municipio de Jesús María, a la vez que el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E.

Plan DN-III-E en Aguascalientes

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas causaron inundaciones, el desbordamiento de las principales vialidades y daños materiales en Jesús María, Aguascalientes, por lo que elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E en la zona.

Los sectores más afectados por el ingreso de agua en sus hogares y la acumulación de corrientes fluviales fueron Chicahuales 2 e Ignacio Zaragoza, en donde vecinos reportaron la pérdida de su patrimonio.

Las corrientes transformaron la avenida Alejandro de la Cruz en un río navegable, imposibilitando el paso peatonal y vehicular.

Automóviles varados por inundaciones

Las autoridades reportan un saldo preliminar de cerca de 30 vehículos varados en distintas zonas del municipio.

Uno de los puntos más críticos ocurrió en el cruce de la carretera federal 45 con la carretera 28, donde elementos de rescate tuvieron que intervenir para poner a salvo a los pasajeros de un camión de personal que quedó atrapado por la corriente.

La fuerza del agua provocó el colapso de una de las bardas perimetrales del Panteón Municipal. El tránsito hacia el exterior se vio limitado debido a las condiciones climáticas.

Otras afectaciones tras las lluvias

Protección Civil anunció el cierre total del trayecto que conecta a Los Vázquez con Los Ramírez, mientras que la carretera federal 70 poniente sufrió la interrupción del flujo vehicular debido al desgajamiento de un cerro.

Las autoridades informaron que la presa Chichimeco alcanzó el 100% de su capacidad, por lo que elementos de seguridad mantienen la vigilancia para prevenir el riesgo en caso de desborde.

Cuerpos de rescate y paramédicos desplegaron brigadas de apoyo para trasladar a diversas clínicas de salud a las personas en situación de calle que presentaron cuadros de hipotermia.

El Gobierno local hizo un llamado a la población a que se abstenga de cruzar corrientes de agua y se mantenga informado ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas horas.

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