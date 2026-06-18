Aguascalientes anuncia 100 mil apoyos para estudiantes

| 18:14 | Rosalba Espejel | Uno TV
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100 mil becas para estudiantes de bachillerato y universidad. Foto: Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez anunció la obtención de 100 mil becas para estudiantes de educación media superior y superior en Aguascalientes, como parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de formación académica y fortalecer el desarrollo del talento joven.

El anuncio se dio tras una reunión de trabajo en la Ciudad de México entre la mandataria estatal y Alessio Hagen Estrada, CEO de Oakwise Consulting, donde revisaron mecanismos de colaboración para acercar más herramientas educativas y de capacitación a estudiantes de bachillerato y universidad.

100 mil becas para estudiantes de bachillerato y universidad

Como resultado del encuentro, el Gobierno de Aguascalientes informó que se obtuvieron 100 mil becas educativas dirigidas a estudiantes de nivel medio superior y superior.

De acuerdo con la administración estatal, este apoyo busca que un mayor número de jóvenes continúe con su preparación académica y fortalezca sus conocimientos para enfrentar las exigencias del mercado laboral.

La estrategia también contempla el impulso de alianzas entre instituciones educativas y organizaciones que permitan ampliar el acceso a oportunidades de formación profesional.

¿Quiénes participaron en la reunión?

En la reunión participaron:

  • Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes.
  • Alessio Hagen Estrada, CEO de Oakwise Consulting.
  • Lorena Martínez Rodríguez, enlace del Gobierno de Aguascalientes con el Gobierno federal.

Hasta el momento, el Gobierno estatal no ha dado a conocer la convocatoria, los requisitos ni las fechas de registro para acceder a estas 100 mil becas. Se espera que esa información sea difundida posteriormente a través de los canales oficiales.

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