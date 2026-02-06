Aguascalientes ofrece estancias y comedores gratuitos para adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

Comedores y estancias de día gratuitos para adultos mayores. Foto: Uno Tv

El Gobierno del Estado de Aguascalientes mantiene en operación el programa de Estancias de Día y Comedores para Personas Adultas Mayores, una estrategia orientada a brindar atención integral, compañía y alimentación gratuita a este sector de la población en espacios seguros y dignos.

Actualmente, el programa cuenta con 17 comedores activos distribuidos en distintos municipios de la entidad, de los cuales nueve también funcionan como estancias de día, permitiendo que las personas adultas mayores permanezcan durante la jornada en un entorno diseñado para su bienestar.

Atención diaria con actividades recreativas y cuidado personal

Las estancias y comedores brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, periodo en el que las y los usuarios participan en actividades recreativas como manualidades, juegos de mesa y ejercicios de activación física, enfocadas en fortalecer la salud física, mental y emocional.

Además, se ofrecen servicios de cuidado personal, entre ellos corte de cabello, aplicación de gelish y faciales, con el objetivo de fomentar la autoestima y el autocuidado.

Comida caliente y nutritiva todos los días

Como parte del servicio, a partir de la 1:00 de la tarde se proporciona una comida caliente y nutritiva, preparada de manera balanceada para contribuir a una mejor calidad de vida de las personas adultas mayores que acuden a estos espacios.

Las autoridades estatales señalaron que más allá de la alimentación, el programa busca fortalecer la convivencia, el acompañamiento y la inclusión social, reconociendo la importancia de garantizar una vejez activa y digna.

Dónde solicitar información y ubicaciones disponibles

Para conocer los requisitos y detalles del programa, las personas interesadas pueden comunicarse al 449 910 26 49 o acudir a las oficinas centrales del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, ubicadas en Álvaro Obregón No. 229, Zona Centro, en un horario de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.

Estancias de Día y Comedores

A continuación se presentan nueve direcciones que funcionan como Estancias de Día y Comedores, localizadas principalmente en la ciudad de Aguascalientes y el municipio de Jesús María, donde las personas adultas mayores pueden permanecer durante la jornada completa y acceder a todos los servicios del programa:

Plan de Ayala No. 122, fracc. Emiliano Zapata

No. 122, fracc. Emiliano Zapata Francisco González León No. 120, fracc. Santa Anita 2 .ª Sección

León No. 120, fracc. .ª Sección Gral. José Refugio Velasco No. 1006, fracc. Nazario Ortiz Garza

No. 1006, fracc. Nazario Ortiz Garza Delicias No. 120, Barrio de la Salud

No. 120, Barrio de la Salud Iturbide No. 113, fracc. Vicente Guerrero

No. 113, fracc. Vicente Guerrero Miguel Ruelas No. 812, fracc . Olivares Santana

No. 812, . Olivares Santana Área A, Lic. Benito Juárez No. 581 int. 4, col. Indeco

La Soledad No. 108, col. El Llanito

No. 108, col. El Llanito Guadalupe Victoria No. 609, col. Las Palmas, Jesús María

Comedores

En el siguiente listado se incluyen ocho direcciones correspondientes a comedores comunitarios, ubicados en distintos municipios del estado, donde se brinda atención alimentaria diaria a personas adultas mayores:

Benito Juárez No. 219, Zona Centro , Tepezalá

No. 219, Zona , Tepezalá José Guadalupe Victoria No. 9, Real de Asientos

Av . México No. 127, Centro Histórico, Rincón de Romos

. No. 127, Histórico, Rincón de Romos Emiliano Zapata No. 132, Palo Alto, El Llano

No. 132, Palo Alto, Jesús María Morelos No. 6, Centro , Cosío

Morelos No. 6, , Cosío Priv . Artículo 115 Constitución No. 804 , Calvillo

. 115 Constitución No. , Vicente Guerrero No. 3, Barrio de Palo Alto, Pabellón de Arteaga

No. 3, Barrio de Palo Alto, de Juan Cristóbal El Mozo No. 104, col. Las Cañadas, San José de Gracia

