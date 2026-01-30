Vacunación masiva en Aguascalientes: revisa horarios y sedes

GENERANDO AUDIO...

Instalan módulos por jornadas de vacunación en espacios públicos. Foto: Cuartoscuro

Las jornadas de vacunación, organizadas por la Secretaría de Salud (SS), se desarrollarán durante los próximos días con la instalación de módulos de vacunación en distintos espacios públicos del estado.

Jornadas de vacunación

De acuerdo con la información oficial, los módulos de vacunación se ubicarán en zonas de alta afluencia para facilitar la atención a personas de diferentes municipios, las ubicaciones son las siguientes:

Viernes 30 de enero:

Palacio de Justicia, con horario de atención de 9:00 a 14:00 horas

Sábado 31 de enero:

Estadio Victoria, de 14:00 a 18:00 horas

Domingo 1 de febrero:

Mercado Municipal de Pabellón de Arteaga de 9:00 a 18:00 horas

Centro de Salud de Jesús María de 9:00 a 18:00 horas

Módulos de vacunación en centros de salud

De manera paralela, cada sábado y domingo, entre las 9:00 y las 18:00 horas, se aplicarán vacunas en:

Centros de Salud:

Fraccionamientos Guadalupe Peralta y Morelos

Diversas sedes:

Jesús María

San Francisco de los Romo

Palo Alto

El Llano

Villa Juárez

Asientos

Cosío

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

San José de Gracia

Tepezalá

En el municipio de Calvillo, la atención durante las jornadas de vacunación se brindará en el Centro de Salud Urbano Oriente y en las comunidades de Ojocaliente y La Labor, dentro del mismo horario establecido.

Vacunas disponibles durante las jornadas de vacunación

Además de las dosis contra sarampión, las jornadas de vacunación contemplan la aplicación de vacunas contra influenza, neumococo y tétanos.

