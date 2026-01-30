Vacunación masiva en Aguascalientes: revisa horarios y sedes
Las jornadas de vacunación, organizadas por la Secretaría de Salud (SS), se desarrollarán durante los próximos días con la instalación de módulos de vacunación en distintos espacios públicos del estado.
Jornadas de vacunación
De acuerdo con la información oficial, los módulos de vacunación se ubicarán en zonas de alta afluencia para facilitar la atención a personas de diferentes municipios, las ubicaciones son las siguientes:
Viernes 30 de enero:
- Palacio de Justicia, con horario de atención de 9:00 a 14:00 horas
Sábado 31 de enero:
- Estadio Victoria, de 14:00 a 18:00 horas
Domingo 1 de febrero:
- Mercado Municipal de Pabellón de Arteaga de 9:00 a 18:00 horas
- Centro de Salud de Jesús María de 9:00 a 18:00 horas
Módulos de vacunación en centros de salud
De manera paralela, cada sábado y domingo, entre las 9:00 y las 18:00 horas, se aplicarán vacunas en:
Centros de Salud:
- Fraccionamientos Guadalupe Peralta y Morelos
Diversas sedes:
- Jesús María
- San Francisco de los Romo
- Palo Alto
- El Llano
- Villa Juárez
- Asientos
- Cosío
- Pabellón de Arteaga
- Rincón de Romos
- San José de Gracia
- Tepezalá
En el municipio de Calvillo, la atención durante las jornadas de vacunación se brindará en el Centro de Salud Urbano Oriente y en las comunidades de Ojocaliente y La Labor, dentro del mismo horario establecido.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Vacunas disponibles durante las jornadas de vacunación
Además de las dosis contra sarampión, las jornadas de vacunación contemplan la aplicación de vacunas contra influenza, neumococo y tétanos.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.