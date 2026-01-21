Tarjeta Rosa abre convocatoria en Aguascalientes: ¿cuándo es el último día de registro?

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta Rosa en Aguascalientes es el programa para mujeres que abrió el Gobierno del Estado con el objetivo de otorgar un apoyo económico a mujeres mayores de edad que residan en la entidad y que busquen fortalecer su desarrollo personal y participar en acciones comunitarias.

Registro Tarjeta Rosa en Aguascalientes: fechas y lugar

El registro Tarjeta Rosa Aguascalientes permanecerá abierto hasta el 23 de enero y se realizará de forma presencial en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ubicadas en Bulevar José Ma. Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Las autoridades señalaron que el proceso de registro de la Tarjeta Rosa Aguascalientes únicamente se llevará a cabo de manera presencial durante el periodo establecido.

Requisitos para el programa Tarjeta Rosa

Para completar el trámite de incorporación al programa Tarjeta Rosa Aguascalientes, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud de incorporación , la cual será proporcionada en el lugar de registro

, la cual será proporcionada en el lugar de registro Copia de identificación oficial vigente

Copia de comprobante de domicilio , con una antigüedad no mayor a tres meses

, con una antigüedad no mayor a tres meses Tarjeta Soluciones

Contacto e información sobre Tarjeta Rosa

Para obtener más detalles sobre la Tarjeta Rosa Aguascalientes, las interesadas pueden comunicarse al 449 910 21 21, extensión 4203, o enviar un correo electrónico a tarjetarosa@aguascalientes.gob.mx

