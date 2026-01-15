Explosión por fuga de gas LP derrumba vivienda y afecta a 24 casas en Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Explosión por gas LP provoca daños estructurales. Foto: Omar Hernández

En Aguascalientes, una explosión por gas LP se registró este jueves en el fraccionamiento Villas de las Palmas, donde una vivienda colapsó y se reportó una persona lesionada, además de daños estructurales en, al menos, 24 inmuebles cercanos.

Explosión por gas LP moviliza a Protección Civil en Aguascalientes

Peritos especializados mantienen inspecciones detalladas en la zona afectada por la explosión por gas LP, Gabino Vázquez, coordinador municipal de Protección Civil de Aguascalientes dijo lo siguiente:

“Se hace una evaluación inicial de las viviendas que resultan afectadas, además de la vivienda donde se suscita el incidente, en apariencia la vivienda contigua pudiera presentar daños estructurales, al menos tenemos identificados hasta el momento otras 24 más viviendas con daños en lo que son en ventanas, vidrios”

Personas lesionados por la explosión

Una persona, identificada como Guillermo Alejandro, de 69 años, resultó con quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 35% de su cuerpo. Fue atendida de inmediato por paramédicos y trasladada a un hospital, donde se reporta estable.

Villas de las Palmas permanece acordonada por daños estructurales

Aunque no se ha emitido un dictamen oficial, los primeros indicios recabados por las autoridades apuntan a una posible fuga en la conexión de cilindros como causa de la explosión por gas LP.

