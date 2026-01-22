Descubren oficinas “legales” para vender combustible robado en Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Uno de los seis detenidos. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene este jueves en Aguascalientes, tras el descubrimiento de una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

Según el informe, la organización operaba con un“perfil corporativo” utilizando una residencia como oficina legalmente constituida, ubicada en el fraccionamiento Santa Paulina, en el municipio de Jesús María.

Informes preliminares indican que esta red operaba en los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro, de manera simultánea.

La red era manejada desde Aguascalientes, en donde se encontró el centro de operaciones administrativas y financieras.

Los trabajos de inteligencia por parte de las autoridades federales detectaron el modus operandi de la organización delincuencial, que utilizaba empresas fachadas legalmente establecidas para la venta del combustible robado.

De acuerdo con las autoridades, el combustible provenía de Tamaulipas y era distribuido vía terrestre y ferroviaria, con especial actividad en San Francisco de los Romo, cercano a la capital de Aguascalientes.

Hay seis personas detenidas

La Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ejecutó una serie de cateos en inmuebles de esos estados, logrando la detención de seis personas, incluyendo un agente aduanal.

En el operativo se logró el aseguramiento de cuatro armas de fuego largas, 231 cartuchos útiles, siete cargadores, dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentación y un vehículo.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento