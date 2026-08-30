Bebé de 1 año lucha por su vida tras ataque de perro en Aguascalientes

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Bebé lucha por su vida tras ataque de un perro. Foto: Uno TV

Una bebé de un año y medio se encuentra en estado extremadamente delicado tras ser atacada por un perro en la comunidad de San Vicente, municipio de Asientos, Aguascalientes. La menor sufrió heridas graves mientras jugaba en el patio de su domicilio junto con su hermana de cuatro años.

De acuerdo con reportes oficiales, el animal, un perro de raza Gran Pirineo, de cuatro años y color blanco, cruzó una cerca de alambre que dividía los terrenos vecinos y agredió a la niña.

Bebé sufre graves lesiones tras ataque de perro

La agresión provocó a la menor un traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica, además de heridas de gravedad en el abdomen y el brazo izquierdo.

Sus familiares solicitaron ayuda de emergencia. Sin embargo, la unidad de rescate del municipio de Asientos se encontraba fuera de servicio debido a la falta de paramédicos.

Ante esta situación, elementos de la Policía Estatal auxiliaron a la menor y la trasladaron en el asiento trasero de una patrulla.

Policías trasladan a la menor a hospital

En coordinación con los grupos de Carreteras, Dragones y Aeromédico Táctico, los agentes desplegaron un operativo de emergencia para trasladar a la bebé hasta el Hospital General Tercer Milenio, en la capital de Aguascalientes.

La menor ingresó al hospital en estado delicado y, hasta este sábado, las autoridades reportaron su estado de salud como extremadamente delicado.

Detienen al dueño del perro en Asientos

En el lugar de los hechos, policías detuvieron al propietario del animal, identificado como Enrique “N”, de 51 años. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, tras el ataque, el perro quedó bajo resguardo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Animal (PROESPA).

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

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