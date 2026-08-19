Policías de Aguascalientes se niegan a pagar la cuenta en una cantina y mesero los exhibe

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Exhiben a policías de Aguascalientes por no pagar su cuenta Foto: Omar Hernández

Tres integrantes activos de la Policía Ministerial de Aguascalientes fueron exhibidos, este miércoles, por irse sin saldar su cuenta del establecimiento “Mi Cantón Bar”, ubicado en el Barrio de la Purísima.

El mesero del lugar, quien tuvo que cubrir el costo del consumo denunció que, tres elementos ocuparon una mesa donde pidieron bebidas, botanas, tacos de guisado y salsas.

Policías ministeriales habrían dejado cuenta sin pagar

Al finalizar, los clientes se dirigieron a la salida sin solicitar la cuenta, por lo que fueron abordados por el empleado para efectuar el cobro.

Según el afectado, los individuos argumentaron pertenecer al equipo de seguridad de un mando de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se retiraron del sitio sin realizar pago alguno.

Mesero pagó el consumo

Ante la política del establecimiento que responsabiliza al personal del cobro de sus mesas asignadas, el mesero saldó la deuda con sus propios recursos.

Fiscalía no fija postura por señalamiento

Tras lo ocurrido, el afectado extrajo grabaciones de las cámaras de videovigilancia del local para hacer pública la denuncia mediante la cual solicitó a la Fiscalía que investigue el caso.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han dado a conocer su postura ante la conducta de los supuestos elementos.

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