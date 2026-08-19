Policía de Aguascalientes podría ser dado de baja por agredir a compañera

GENERANDO AUDIO...

Aguascalientes analiza posible baja de policía por agresión. FOTO: Facebook

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes informó que un policía municipal señalado por presuntamente agredir a una compañera en la vía pública podría ser separado de la corporación. La dependencia considera que los hechos representan una falta de extrema gravedad dentro de su reglamentación interna.

El caso tomó relevancia tras la difusión de un video grabado a un costado de las instalaciones del PRI, donde se observa al elemento sujetando a una de sus compañeras, jalándole el cabello, mordiéndole el rostro y propinándole un golpe. La denuncia también señala tocamientos íntimos.

Un video difundido en redes está generado polémica tras mostrar a un #policía municipal de #Aguascalientes interactuando de forma brusca con una mujer que también sería integrante de la corporación y, según versiones, su pareja. En las imágenes se observan jalones de cabello,… pic.twitter.com/naVFNDdho6 — Uno TV (@UnoNoticias) August 18, 2026

Aguascalientes analiza posible baja de policía por agresión

Ante la difusión del caso, el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, rechazó que una relación de pareja pueda utilizarse como justificación para ejercer violencia contra otra persona.

El funcionario sostuvo que mantener un vínculo personal no le otorga a nadie la facultad de agredir a su pareja.

También señaló la gravedad de que el altercado ocurriera en la vía pública mientras el elemento portaba la indumentaria oficial. Recalcó que es fundamental mantener respeto por el uniforme de la institución.

Autoridades ya tuvieron acercamiento con la víctima

Las autoridades de seguridad informaron que ya tuvieron acercamiento con la víctima, quien cuenta con la opción de proceder legalmente ante el Ministerio Público si así lo decide.

Hasta ahora, la información proporcionada señala que la posibilidad de iniciar una acción legal queda en manos de la víctima.

Proceso interno es independiente de una investigación penal

La Secretaría informó que el caso está siendo analizado conforme a los reglamentos internos y al Código Municipal de Aguascalientes.

Martínez Romo explicó que este procedimiento es independiente de una posible investigación penal. Por ello, la revisión administrativa puede continuar por separado de cualquier acción que se presente ante el Ministerio Público.

En caso de confirmarse la responsabilidad del elemento dentro del proceso interno, la sanción podría derivar en su baja definitiva de la institución.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.