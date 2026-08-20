Fiscalía ordena a policías saldar cuenta tras irse de cantina sin pagar en Aguascalientes

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Exhiben a policías de Aguascalientes por no pagar su cuenta. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del estado de Aguascalientes ordenó a tres agentes de la Policía Ministerial regresar a saldar una cuenta de 2 mil 200 pesos en el establecimiento “Mi Cantón Bar”, ubicado en el barrio de la Purísima, luego de que fueran exhibidos en redes sociales por retirarse del lugar sin pagar su consumo.

El incidente ocurrió cuando los tres elementos consumieron bebidas, botanas y alimentos en el local. Al momento de retirarse sin pedir la cuenta, fueron abordados por el mesero asignado a la mesa para realizar el cobro.

Según la denuncia del empleado, los agentes se negaron a pagar argumentando que pertenecían al equipo de seguridad de un alto mando de la Fiscalía y abandonaron el sitio.

Mesero cubrió los 2 mil 200 pesos con su sueldo

La política del establecimiento responsabiliza al personal del cobro de sus mesas asignadas, por lo que el mesero cubrió los 2 mil 200 pesos con su propio sueldo.

Tras lo ocurrido, el afectado extrajo grabaciones de las cámaras de videovigilancia del local para hacer pública la denuncia, mediante la cual solicitó a la Fiscalía que investigue el caso.

Luego de la presión mediática y la indignación ciudadana, la Fiscalía informó sobre la instrucción para el pago del monto adeudado al personal del bar.

Además, la dependencia confirmó la apertura de una carpeta de investigación a través del área de Asuntos Internos para iniciar un procedimiento administrativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las posibles sanciones a los involucrados.

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