Denuncian presunto fraude “monta atropellos” para extorsionar a automovilistas en Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Denuncian a presunto “monta atropellos” en Aguascalientes. Fotos: Omar Hernández

Un conductor denunció un presunto caso de “monta atropellos” en Aguascalientes, una modalidad de fraude en la que personas aparentemente se arrojan de manera intencional al paso de los vehículos para simular un accidente y exigir dinero a los automovilistas.

El caso fue dado a conocer mediante un video difundido en redes sociales, donde se observa el momento en que un hombre se coloca frente a un automóvil en movimiento y, tras el supuesto impacto, aparenta haber resultado lesionado.

De acuerdo con el testimonio del afectado, después del incidente el sujeto comenzó a exigir un pago en efectivo para evitar que intervinieran las autoridades de tránsito.

El conductor aseguró que decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la cual ya inició las investigaciones correspondientes.

¿Cómo opera el presunto fraude de “monta atropellos”?

Según la denuncia, el presunto responsable espera el momento en que un vehículo circula para lanzarse o dejarse caer sobre la carrocería y hacer creer que fue atropellado.

Posteriormente, presiona al conductor para obtener dinero de manera inmediata, bajo la amenaza de llamar a la Policía Vial, generar un conflicto en el lugar o presentar una denuncia penal.

El afectado señaló que el objetivo es obligar al automovilista a llegar a un acuerdo económico en ese momento, aprovechando la presión de la situación.

Además, existe la sospecha de que quienes participan en este tipo de hechos podrían trasladarse desde otras ciudades para operar en Aguascalientes, aunque esta información forma parte de las indagatorias y no ha sido confirmada por las autoridades.

Fiscalía de Aguascalientes investiga el caso

Tras la denuncia presentada por el conductor, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que ya realiza las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

En caso de enfrentar una situación similar, especialistas recomiendan no entregar dinero en el lugar, solicitar apoyo de las autoridades y reportar cualquier intento de extorsión para que el hecho pueda ser investigado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.