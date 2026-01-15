Evita contratiempos: hay cierres viales por 5 días en San Marcos

GENERANDO AUDIO...

Cierres totales e intermitentes en puente de Convención de 1914. Foto: Cuartoscuro

Autoridades informaron que la calzada poniente del puente superior ubicado en la intersección de Avenida Convención de 1914 y Bulevar San Marcos permanecerá con restricciones a la circulación debido a trabajos de mantenimiento en la zona.

Cierres viales en Avenida Convención de 1914 en Aguascalientes

Las autoridades señalaron que los cierres viales se aplicarán de manera escalonada, por lo que en algunos momentos la circulación será totalmente suspendida y en otros se permitirá el paso de forma intermitente. Los cierres permanecerán vigentes hasta el 23 de enero, fecha estimada para la conclusión de las obras de mantenimiento en el puente superior de Avenida Convención de 1914.

Vías alternas por cierres viales en Convención de 1914

Ante los cierres viales en Aguascalientes, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos, las opciones son las siguientes:

De poniente a oriente.

Tercer Anillo

Boulevard a Zacatecas

Avenida Independencia.

De sur a norte

Avenida Héroe de Nacozari

Boulevard Juan Pablo II

Avenida Agostadero

Avenida Las Américas

Recomendaciones por cierres viales en Aguascalientes

Las autoridades exhortaron a la población a anticipar sus traslados, considerar el uso de rutas alternas y manejar con precaución en las zonas cercanas al puente de Convención de 1914.

