Rodada Familiar de Reyes 2026 llegará al Museo Descubre. Foto: Cuartoscuro

La Rodada Familiar de Reyes 2026 se realizará el sábado 10 de enero de 2026, con actividades que combinan movilidad, tradición y convivencia familiar.

Rodada Familiar de Reyes 2026: horario y recorrido

El evento se desarrollará en las instalaciones del Museo Descubre, a partir de las 5:00 de la tarde se recibirá a las y los asistentes. A las 5:30 de la tarde dará inicio la Rodada Familiar de Reyes 2026, con un recorrido controlado de aproximadamente 25 a 30 minutos. La ruta se realizará dentro de áreas permitidas o mediante un circuito externo seguro, previamente definido por la organización.

Convivencia familiar en el Museo Descubre

A las 6:00 de la tarde, al concluir el recorrido, las familias regresarán al punto de reunión dentro del Museo Descubre, donde se llevará a cabo una convivencia de cierre. Esta incluirá dinámicas breves, así como hidratación para las y los participantes, con el fin de atender las necesidades posteriores a la actividad física.

Como parte central de la celebración del Día de Reyes, a las 6.30 de la tarde se realizará la tradicional partida de Rosca de Reyes, acompañada de chocolate u otra bebida caliente.

Actividades culturales y cine familiar

La jornada continuará con una explicación cultural sobre el origen y significado del Día de Reyes, orientada a promover el conocimiento de esta tradición. Posteriormente, se proyectará una película familiar con temática de aventura, ciencia o valores familiares.

